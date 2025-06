Книгу Виктории Амелиной, убитой РФ, удостоили премии Оруэлла

Украинская писательница Виктория Амелина посмертно получила премию Джорджа Оруэлла за свою книгу Looking at Women, Looking at War ("Глядя на женщин, которые смотрят на войну"). Она победила в категории Political Writing ("Политический нонфикшн").

Об этом 25 июня сообщили на официальной странице The Orwell Prize в соцсети Х. Там напомнили, что Амелина погибла вследствие российского обстрела.

"Незабываемая картина человеческих последствий войны", – высказался о книге убитой РФ украинки глава жюри Ким Даррок.

Книга Looking at Women, Looking at War вышла в 2025 году в издательстве William Collins, предисловие к ней написала знаменитая канадская писательница Маргарет Этвуд.

Это незавершенная книга Виктории Амелиной, которая сочетает записи из дневников, интервью, репортажи с мест военных преступлений и поэзию. Она посвящена не только войне, но и женщинам, которые ее документируют и переживают.

Премия Оруэлла – это британская премия за политическую литературу. Ее присуждает независимая благотворительная организация Фонд Оруэлла. "Ежегодно мы присуждаем премии книгам и работам журналистов, которые лучше всего соответствуют амбициям Оруэлла "превратить политическое письмо в искусство", – говорят в Фонде.

Как сообщал OBOZ.UA, Виктория Амелина умерла в больнице Днепра 1 июля 2023 года. Перед этим женщина получила тяжелые ранения в результате российского удара по Краматорску 27 июня. Она была в ресторане Ria Lounge, куда попала ракета оккупантов, вместе с делегацией колумбийских журналистов и писателей.

В 2024 году президент Владимир Зеленский по случаю Дня Соборности Украины вручил ордена и медали военным и гражданским украинцам, которые отличились в защите государства. Посмертно награду получили писатели Виктория Амелина, Владимир Вакуленко-К., Максим Кривцов и актер Василий Кухарский.

А в этом году во время торжественной церемонии вручения награды Trophée Chopard на Каннском кинофестивале о Виктории Амелиной вспомнила всемирно известная актриса, режиссер и правозащитница Анджелина Джоли. Этот жест должен был привлечь внимание международного сообщества к потерям украинской культуры, вызванных полномасштабной войной.

