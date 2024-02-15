Какие области 15 февраля накроют дожди: синоптики сделали прогноз

В четверг, 15 февраля, погода в Украине днем будет достаточно теплой, однако с ночными морозами, небо затянут тучи, однако из-за них будет время от времени будет проглядывать солнце. Часть областей накроют осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ночью и утром в западных областях местами можно будет увидеть туман.

В ряде регионов пройдут дожди, на северо-востоке Украины ожидается умеренный дождь с мокрым снегом. В западных, Житомирской, Винницкой, Донецкой и Луганской областях день пройдет без осадков.

"Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла; в западных областях ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла (на высокогорье Карпат ночью 5-10° мороза, днем около 0°); в южной части ночью 2-7° тепла, днем 5-10°", – говорят синоптики.

В Киевской области в четверг тоже будет облачно с прояснениями, днем местами пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха по области в течение суток составит 0-4 градуса тепла. В Киеве в течение суток 1-3 градуса с отметкой "плюс".

Также объявлено предупреждение для людей, которые собираются в горы. Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области. Там возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Туристам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Также умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается на высокогорье Закарпатской области.

Как писал OBOZ.UA, 15 февраля в Украине не ожидается "лютых минусов", сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, на западе и востоке страны осадков не ожидается.

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