Продолжается истерика пушкинистов и булгаковцев, которые, в основном из-за границы, болеют за судьбу "РУССКОГО МИРА" в воюющей Украине. Тем временем русские варвары и мародеры едва ли не убили Николая ЛЕОНТОВИЧА, автора знаменитого "Щедрика".

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Нагадаю, що відомий український композитор Микола Леонтович працював над своїм "ЩЕДРИКОМ", який нині став світовим культурним шедевром, протягом 1901- 1916 років. За свідченнями істориків у період свого перебування у Покровську (тодішня назва Гришине), де він з 1904 до 1908 років працював викладачем музики в залізничному училищі, була підготовлена друга редакція "Щедрика". Саме тому у Покровську є експозиція в місцевому музеї щодо діяльності Миколи ЛЕОНТОВИЧА та скульптурна композиція і меморіальна дошка-барельєф, присвячені автору "Щедрика".

З огляду на щоденні обстріли російською ордою Покровська та побоювання, що варвари путіна знищать памʼятник Леонтовичу, 3 серпня 2024 року було ухвалено рішення його демонтувати та тимчасово встановити у Вінниці. Вже 1 жовтня 2024 року скульптуру композитора встановили у парку міста, який з 2020 року носить його імʼя.

На щастя, вдалося не допустити, щоб носії ідеології "русского міра" на багнетах і ракетах, вдруге вбили знаменитого українського композитора. Як відомо, в ніч на 24 січня 1921 року 43-річного Миколу ЛЕОНТОВИЧА, який був у розквіті сил і творчих планів, вбив агент ВНК(ВЧК).

Тим часом з ініціативи голови Директорії Симона Петлюри була сформована і відряджена за кордон капела з метою української музичної місії за кордоном під орудою Олександра Кошиця. Тріумфальна презентація укранської культури пройшла в 17 країнах Західної Європи, Північної та Південної Америки впродовж 1919-1924 років. А на концертних афішах світу на першому місці завжди був напис:

"Щедрик" (щедрівка, аранжування Миколи Леонтовича).

Нового дихання нашому "Щедрику" надав американець українського походження Петро Вільговський, який працюючи для радіо NBC, створив англійську версію до слів "Щедрика" в 1936 році. Пісня стала популярною в Західному світі під назвою "Колядка дзвонів" - "Carol of the Bells". Нині "Колядка дзвонів" є музичним символом Різдва по всьому світу.

Тож напередодні дня народження Микола Леонтовича та різдвяних свят вкрай важливо, щоб світ дізнався не лише правду про долю автора знаменитого "Щедрика", а й про споконвічне російське варварство.

Чекаємо на активну роботу української культурної дипломатії з метою пропагування нашої НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ у світі, який досі знаходиться під впливом облуди "русского міра".