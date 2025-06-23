Как пройдет понедельник: астропрогноз на 23 июня

В понедельник, 23 июня продолжается 27 лунный день. Луна с утра перешла из знака Тельца в Близнецы, Солнце находится в созвездии Рака.

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Как число 23 будет влиять на этот понедельник, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодня можно не опасаться плохих новостей.

"23 – это пятерка, энергия Меркурия, энергия движения, энергия обмена информацией. И понедельник – это день Луны, поэтому это будет мягкий обмен информацией", – объяснила Исита Гая.

Она добавила, что не видит в этот день каких-то плохих или жестких событий. Однако стоит быть готовыми обмениваться друг с другом информационно. "Мы будем мягко чувствовать жизнь, чувствовать себя, обмениваться информацией, обмениваться опытом", – сказала астролог.

Формами такого обмена она назвала душевные разговоры, посиделки с друзьями в спокойной атмосфере. "И в принципе этот день придет спокойно для нас", – пообещала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 23 июня для всех знаков зодиака – узнайте, кого сегодня ждет счастливый день.

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