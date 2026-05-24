Как превратить греческий йогурт в роскошный десерт, который не вредит фигуре: легкий и полезный рецепт

Этот двухминутный десерт готовится только из греческого йогурта и еще двух ингредиентов, а на вкус он такой же роскошный, как купленное лакомство.

В качестве бонуса, у вас, вероятно, уже есть все необходимое в кухонном шкафчике. Обязательно используйте нежирный греческий йогурт для насыщенного, кремового вкуса. Все, что вам понадобится для этого рецепта, это половина лимона и немного меда, пишет OBOZ.UA.

Для начала в миску добавьте йогурт, используя около четырех столовых ложек.

Затем возьмите венчик (или вилку, если у вас его нет) и быстро взбейте йогурт, чтобы разбить комочки. Далее вам нужно только выжать половину лимона в миску. Также вы можете добавить цедру.

Взбейте все вместе – сначала смесь может показаться немного жидкой, но как только вы полностью перемешаете ее, лимонная кислотность едва заметно добавит йогурту вкуса и сгладит текстуру.

Далее добавьте мед. В идеале, он должен быть комнатной температуры, иначе его может быть трудно полностью смешать с йогуртом, и мед может опуститься на дно. Вы также можете использовать кленовый сироп.

Наконец добавьте щепотку ванильного экстракта и крошечную щепотку соли, что сделает вкус особенно изысканным.

Если хотите усилить вкус, дайте ингредиентам соединиться в холодильнике примерно 15 минут.

