Как преодолеть эмоциональное выгорание: Фонд Рината Ахметова приглашает на онлайн-встречу

"Теплые встречи" - онлайн-мероприятие для приемных родителей, родителей-воспитателей, усыновителей, опекунов и патронатных воспитателей, которое организует Фонд Рината Ахметова в рамках проекта "Сиритству – Нет!". Участники могут обсудить, как найти ресурс для преодоления профессионального и эмоционального выгорания.

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Тема встречи: "Как преодолеть эмоциональное выгорание и быть в ресурсе". Дата и время проведения: 18 декабря (среда), с 14:00 до 16:00. Формат: онлайн на платформе Teams.

Регистрация по ссылке: https://bit .ly/3Bs3Eyq

Спикер: Наталья Астахова, практический психолог в учебных заведениях, тренер кандидатов в семейные формы, заместитель директора Днепропетровского областного центра социальных служб Родительство и воспитание детей — это не только большая радость, но и значительная нагрузка, что может вызвать эмоциональное выгорание. Во время мероприятия эксперт поделится советами и техниками, которые помогут сохранять баланс в жизни и предотвращать выгорание.

В программе мероприятия:

― понятие эмоционального выгорания, причины, симптомы и способы сохранения эмоционального здоровья;― методы повышения самооценки и уверенности в себе;― создание условий для психологической разгрузки;― современные техники стабилизации эмоционального состояния;― навыки саморегуляции и антистрессовые приемы.

Проект "Сиротству – нет!" является частью масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям", охватившей уже более 5 млн детей. Сегодня проект является лидером национального усыновления, более 10 000 детей уже нашли свои семьи. Благодаря программе "Ринат Ахметов — Детям!" маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также возможность развиваться и реализовать свои мечты. "Ринат Ахметов – Детям". Помощь, которая дарит завтра. Больше деталей здесь: https://akhmetovfoundation.org/news