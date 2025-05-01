Как очистить свою энергию 1 мая: астропрогноз

В четверг, 1 мая длится 5 лунный день. Луна находится в Близнецах, но ближе к обеду перейдет в созвездие Рака, Солнце остается в Тельце.

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Каким будет этот четверг и что нужно сделать в этот день, эксклюзивно OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она назвала в этот четверг временем очищения, исцеления, набора светлой энергии. "Это новое начало", - сказала астролог.

"Что я советую вам в этот четверг? Я советую вам обязательно принять водные процедуры. Если у вас есть ванна, сделайте ванну с лепестками разных цветов. Если вы не имеете ванны, просто наберите ковшик воды с цветами и полейтесь этой цветочной водой. Так вы сможете перезагрузить свое тело и войти в такое ресурсное состояние", – посоветовала Исита Гая.

Также она порекомендовала в этот день произвести чистку своего помещения с помощью свечей. При этом свечи следует брать белого, желтого или оранжевого цвета.

"Вы можете пройтись по своему дому со свечой и очистить помещение. Также вы можете почистить себя и своих близких через свечи в этот день, если вы вокруг человека девять раз пройдете со свечой. Вы можете идти вправо или влево, это не имеет значения, как вы будете чувствовать в этот момент, но именно в этот день очищение свечой будет очень-очень эффективным", – сказала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп для всех знаков на 1 мая – сегодня следует найти время для своих близких.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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