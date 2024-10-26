'Икона абстрактного экспрессионизма' Ли Краснер: дочь эмигрантов из Украины, всю жизнь жертвовавшая собой ради других

Ли Краснер, которую называют "иконой абстрактного экспрессионизма", большую часть своей жизни посвятила другим – прежде всег своему мужу, знаменитому американскому художнику, изобретателю "капельной живописи" Джексону Поллоку. Долгое время, находясь в его тени (ее и сейчас часто называют его вдовой), она упорно зарывала свой талант в землю, и только смерть мужа позволила ей стать самостоятельной творческой единицей – известной художницей, картины которой и в наше время с успехом выставляются и продаются на аукционах за миллионы долларов.

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Ли (Линор) Краснер, которую в семье называли Леной, родилась 27 октября 1908 года в нью-йоркском Бруклине в религиозно-хасидской еврейской семье. Ее родители – Йось и Ханна Краснеры – уехали в США из города Шпиков, находившегося в Подольской губернии, ныне он относится к Винницкой области. На новом месте Краснеры открыли небольшую продовольственную лавку, в которой торговали рыбой и овощами.

В семье воспитывалось шестеро детей, Лена была младшей из них. С четырнадцати лет девочка мечтала стать художницей, но, скорее всего, ей бы это удалось, если бы не трагическое событие – смерть старшей сестры: можно сказать, что тот момент ее жизнь перевернулась с ног на голову. Согласно ортодоксальному иудаизму, законов которого придерживалась ее семья, Лена должна была стать женой овдовевшего мужа сестры, но она не была готова к такому самопожертвованию. Девушка отреклась от иудаистской религии и ушла из семьи, переехав из Бруклина на Манхэттен. Оказавшись в богемной среде, она сменила имя, превратившись из Лены в Ли, и поступила в престижное учебное заведение, которое могло дать ей художественное образование, – Национальную академию дизайна. Это время совпало с Великой депрессией, и Краснер, чтобы заработать на жизнь и оплатить учебу, работала официанткой, а также стала участницей государственного проекта по помощи безработным художникам – рисовала огромные рекламные плакаты и панно (с началом Второй мировой войны они превратились в агитационные), которые затем крепились на городские здания.

Первая любовь

Первой сильной любовью Краснер стал богатый и красивый аристократ, художник-портретист Игорь Пантюхов, бежавший от революции и гражданской войны в России, с которым она познакомилась в студенческие годы. Их роман продлится 10 лет, которые были не самыми счастливыми в ее жизни: любовник злоупотреблял спиртным и в состоянии опьянения жестоко обращался с Ли, оскорбляя ее, в то числе и публично. Так, он говорил, что живет с ней только потому, что на фоне такой некрасивой женщины, как она, кажется еще более привлекательным. Краснер вела себя подобно миллионам подруг и жен мужчин, страдающих от алкоголизма: она терпела издевательства, надеясь, что своим всепрощением сможет спасти такого талантливого и красивого человека, как Пантюхов. В 1938 году художник бросил обожавшую его Ли и уехал в Калифорнию, она же, тяжело переживая разрыв, с головой ушла в творчество.

Знакомство с Хансом Хофманом

В профессиональном смысле перелом в жизни Краснер произошел, когда она познакомилась со знаменитым художником-абстракционистом Хансом Хофманом. Он руководил художественной школой, в которую в 1937 году поступила Ли. Мастер обратил внимание на работы Краснер, которые своей яркостью и экспрессией выделялись на фоне картин других учеников Хофмана. Именно он заразил Ли любовью к абстрактной живописи, а она стала лучшей его ученицей. Краснер разделяла точку зрения Хофмана, который считал, что художник, что бы он ни писал, всегда изображает на полотне не море, лес или поле, а собственную душу. По мнению искусствоведов, на время учебы у Хофмана пришелся первый творческий подъем Краснер: в то время на выставках, на которые приглашали Ли, ее работы размещались рядом с картинами таких выдающихся художников, как Пикассо и Модильяни.

Любовь, изменившая жизнь

В 1941 году Краснер познакомилась с Джексоном Поллоком, любовь к которому снова, как когда-то в юности, полностью изменила ее жизнь. Во время их первой встречи, случившейся в 1936 году на одной из вечеринок для художников, он произвел на Ли не самое лучшее впечатление: перебравший со спиртным Поллок сделал ей недвусмысленное предложение, за что удостоился звонкой пощечины. Спустя пять лет Ли пришла в мастерскую Поллока, чтобы посмотреть на его работы, о которых ей много рассказывали друзья-живописцы, и буквально остолбенела, влюбившись в художника и его картины. Краснер, которая была знакома с многими выдающимися художниками своего времени, решила прославить Поллока, творчество которого было известно лишь узкому кругу его коллег. И ей это удалось: Ли использовала свои связи, чтобы познакомить Джексона с критиками, галеристами и коллекционерами – прежде всего с Пегги Гуггенхайм, сделав его настоящей звездой изобразительного искусства.

Сама же Краснер полностью посвятила свою жизнь любимому человеку, став не только его менеджером, но и любовницей, экономкой, нянькой и домработницей. А вот сама Ли писать практически перестала: во-первых, времени для себя у нее почти не оставалось, а во-вторых, Поллок не хотел, чтобы его жена (они поженились в 1945 году) работала, а его слово для нее было законом. Впрочем, ей удавалось иногда выкроить несколько часов для творчества, но первая же попытка выставить их привела к грандиозному скандалу: Поллак, напившись, разгромил экспозицию. Ли боролась с образом жизни, который вел Поллок, как могла: она уговорила мужа купить небольшой домик на Лонг-Айленде, куда, как она надеялась, не доберутся его друзья, он бросит пить и начнет работать в полную силу – и на какое-то время ей действительно удалось добиться такого невероятного результата.

"Без тебя я бы погиб"

В 1947 году Поллок изобрел так называемую капельную живопись, когда краску разбрызгивают на лежащие на полу холсты, что сделало его мировой знаменитостью. Вместе со славой пришли деньги, которые разрушали не только их отношения, но и его личность. Джексон снова начал пить и поднимать на жену руку, а со временем к его запоям добавились измены. Последней каплей для Ли стал роман Поллока с молодой красавицей-художницей Рут Клигман – узнав о нем, она собрала вещи и уехала в Европу, где ее и настигла весть о смерти мужа. Когда-то Поллок сказал Ли: "Без тебя я бы погиб", и его слова оказались пророческими. Выпив, он повез на вечеринку Рут и ее подругу, но не справился с управлением, попал в автомобильную катастрофу и погиб – ему было всего 44 года.

Не только жена Джексона Поллока

Ли вернулась в их пустой дом и, чтобы хоть как-то утихомирить свою душевную боль, начала работать – за себя и за Джексона, причем в прямом смысле этого слова: она создавала коллажи из своих и его непроданных или считавшихся неудачными работ, как будто продолжала их творческую и личностную связь. Краснер еще долго находилась под влиянием творчества погибшего мужа, но постепенно начала жить собственной жизнью – в том числе и в живописи. Она писала взахлеб, как будто бы творческая энергия, долгое время дремавшая у нее внутри, наконец-то прорвалась и выплеснулась наружу. Краснер вспомнила все, чему ее учил когда-то Хофман, утверждавший, что главное в абстрактной живописи – переживания художника, и переносила на холсты свою душу, свои мысли и эмоции. В 1956 году в Лондоне прошла ретроспективная выставка Краснер, после которой художница не только вернула себе славу, которую когда-то положила к ногам мужа, пожертвовав ради него всем, но и собственное имя: она перестала быть "женой Джексона Поллока", а снова стала известной художницей. Изменилась и цветовая палитра ее картин: вместо серо-черных композиций, которые она писала, переживая смерть мужа, а затем и матери, на них стали появляться яркие краски – красная, оранжевая, розовая, синяя, которые критики назвали "живыми".

Одна из четырех

Ли Краснер не стало 19 июня 1984 года – она умерла в Нью-Йорке в возрасте 75 лет. Ее смерть произошла по естественным причинам – в последние годы жизни художница страдала от артрита. Через полгода – в 1985 году – в Музее современного искусства Нью-Йорка МоМА состоялась ретроспективная выставка Ли Краснер, она стала одной из четырех женщин-художниц, удостоенных такой чести.