Хрустящий пирог из фило с кабачковой начинкой: самый простой рецепт вкусной выпечки

Лучшее тесто для приготовления вкусных и главное – быстрых десертов, например, пирогов с разными начинками, запеканок, булочек – тесто фило. Оно самое легкое и готовится очень быстро.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из теста фило с кабачком, сыром и зеленью.

Ингредиенты:

500 г кабачков, натереть на крупной терке

100 г сыра фета, раскрошить

150 г твердого сыра (у меня 2 вида)

25 г укропа, мелко нарезать

15 г зеленого лука, мелко нарезать

2 яйца

4-5 листов теста фило

растопленное сливочное масло для смазывания

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы избавиться от лишней влаги. Выжмите как можно больше жидкости и поместите кабачки в большую миску.

2. Начинка: добавьте к кабачкам зелень, раскрошенный сыр фета и тертый сыр. Попробуйте на соль, при необходимости приправьте. Добавьте яйца и хорошо перемешайте.

3. Смажьте неглубокую форму для пирога сливочным маслом. Выложите один лист теста фило, смажьте растопленным маслом. Добавьте следующие листы таким образом, накладывая их друг на друга, чтобы они образовали форму для начинки. Смажьте сливочным маслом. Выложите начинку из кабачков в центр формы. Заверните края теста вокруг начинки и смажьте маслом.

4. Выпекайте в течение 35-40 минут или пока тесто не станет золотистым!

