Хрустящие трубочки из лаваша с сосисками и сыром: готовятся в хрустящем кляре
Лаваш и сосиски – лучшее сочетание продуктов для приготовления очень вкусных закусок в виде трубочек. А если их хорошо запанировать в сухари, трубочки получатся очень хрустящими и вкусными.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сосисками и в кляре.
Ингредиенты:
- Лаваш – 2 шт.
- Сосиски с маслом 6 шт.
- Сыр
- Яйца — 2 шт.
- Панко сухари — 100 г
- Растительное масло — для жарки
Способ приготовления:
1. Разрежь лаваш на прямоугольники, достаточные для того, чтобы завернуть сосиску с сыром. Положите сыр, сосиску и заверните в рулет.
2. Кляр: взбейте яйца в миске.
3. Окуните каждый рулет во взбитое яйцо, а затем обваляйте в панировочных сухарях.
4. Разогрейте сковородку с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте рулеты со всех сторон до румяной корочки (примерно 2-3 минуты с каждой стороны).
5. Выложите готовые сосиски с сыром в лаваше на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир!
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