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Хрустящие трубочки из лаваша с сосисками и сыром: готовятся в хрустящем кляре

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,9 т.
Рецепт блюда

Лаваш и сосиски – лучшее сочетание продуктов для приготовления очень вкусных закусок в виде трубочек. А если их хорошо запанировать в сухари, трубочки получатся очень хрустящими и вкусными. 

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сосисками и в кляре. 

Ингредиенты:

  • Лаваш – 2 шт.
  • Сосиски с маслом 6 шт.
  • Сыр
  • Яйца — 2 шт.
  • Панко сухари — 100 г
  • Растительное масло — для жарки

Способ приготовления:

1. Разрежь лаваш на прямоугольники, достаточные для того, чтобы завернуть сосиску с сыром. Положите сыр, сосиску и заверните в рулет.

Основа для блюда

2. Кляр: взбейте яйца в миске.

3. Окуните каждый рулет во взбитое яйцо, а затем обваляйте в панировочных сухарях. 

Приготовление трубочек

4. Разогрейте сковородку с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте рулеты со всех сторон до румяной корочки (примерно 2-3 минуты с каждой стороны).

Сколько жарить трубочки

5. Выложите готовые сосиски с сыром в лаваше на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир!

Готовые трубочки

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