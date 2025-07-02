Хрустящие трубочки из лаваша с сосисками и сыром: готовятся в хрустящем кляре

Лаваш и сосиски – лучшее сочетание продуктов для приготовления очень вкусных закусок в виде трубочек. А если их хорошо запанировать в сухари, трубочки получатся очень хрустящими и вкусными.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сосисками и в кляре.

Ингредиенты:

Лаваш – 2 шт.

Сосиски с маслом 6 шт.

Сыр

Яйца — 2 шт.

Панко сухари — 100 г

Растительное масло — для жарки

Способ приготовления:

1. Разрежь лаваш на прямоугольники, достаточные для того, чтобы завернуть сосиску с сыром. Положите сыр, сосиску и заверните в рулет.

2. Кляр: взбейте яйца в миске.

3. Окуните каждый рулет во взбитое яйцо, а затем обваляйте в панировочных сухарях.

4. Разогрейте сковородку с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте рулеты со всех сторон до румяной корочки (примерно 2-3 минуты с каждой стороны).

5. Выложите готовые сосиски с сыром в лаваше на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир!

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