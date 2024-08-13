Холодные ночи, повеет осенью: каких капризов ожидать от погоды 13 августа

Во вторник, 13 августа, погода в Украине будет немного напоминать начало осени, особенно ночью – в темное время суток будет прохладно. Днем же столбики термометров в большинстве регионов поднимутся до 26 градусов тепла.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, а днем 21-26 по Цельсию.

На Закарпатье днем будет до 30 тепла, а в южной части Украины ночью будет 15-20 градусов, днем 27-32 с плюсом.

Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. В большинстве областей день пройдет без осадков, лишь в северо-восточной части страны днем местами кратковременный дождь и гроза.

Также синоптики объявили предупреждение о пожарной опасности в Украине. 13 июля в восточных, большинстве центральных, Сумской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, погода в Украине примерно в середине текущей недели (12–18 августа) снова станет жаркой. Пик высоких температур ожидается в период с 16 по 20 августа.

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