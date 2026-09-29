Снижение температуры осенью не означает, что балкон должен остаться без цветов. Некоторые растения хорошо переносят прохладные ночи и лёгкие заморозки, а отдельные виды способны цвести даже тогда, когда другие культуры уже готовятся к зимнему покою.

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Для осеннего балкона стоит выбирать выносливые растения, которые не нуждаются в постоянном тепле и могут долго сохранять свою декоративность. Подробности рассказывает Kobieta Interia.

Альтеры

На вид анютины глазки довольно нежные, однако на самом деле хорошо переносят низкие температуры и небольшие заморозки. После особенно холодной ночи цветы и листья могут временно поникнуть, но после потепления растение часто быстро восстанавливается.

Именно поэтому анютины глазки так часто высаживают осенью и ранней весной. Они хорошо чувствуют себя в контейнерах, балконных ящиках и на клумбах.

Лучше всего поставить их в светлое место и регулярно поливать. При этом почва не должна оставаться постоянно влажной, ведь осенью она высыхает значительно медленнее, чем летом.

Морозник

Морозник – одно из самых необычных растений для холодного сезона. У некоторых сортов цветы могут появляться тогда, когда на земле ещё лежит снег. Окраска бывает разной: от белого и розового до пурпурного, зеленоватого или почти чёрного.

Растение хорошо переносит мороз и может много лет расти на одном месте. Для него лучше выбирать полузатененные участки и плодородную, хорошо дренированную почву. Морозник не очень любит частые пересадки, поэтому место для него лучше определить заранее.

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Эрика

Некоторые её виды и сорта начинают цвести зимой и остаются декоративными до весны. Чаще всего встречаются розовые, фиолетовые и белые оттенки.

Эрика невысокая, поэтому хорошо подходит для контейнеров, переднего плана композиций или небольших балконных ящиков. В то же время морозостойкость разных сортов может отличаться, поэтому перед покупкой стоит обратить внимание на характеристики конкретного растения.

Бадан

Тем, кто ищет неприхотливое многолетнее растение, подойдет бадан. У него крупные плотные листья, и он хорошо переносит понижение температуры. Растение может расти как на солнце, так и в полутени.

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Бадан интересен и зимой: его листья часто остаются на растении, а под воздействием холода могут приобретать красный или бордовый оттенок. Весной над листьями появляются розовые, пурпурные или белые цветы.

Первоцветы

Первоцветы не зря получили своё название – они относятся к растениям, которые одними из первых начинают цвести после зимы.

Для начала роста им не требуется сильное тепло. Многие виды хорошо зимуют и раскрывают бутоны уже ранней весной. Лучше всего они чувствуют себя в слегка влажной, богатой гумусом почве и в местах с мягким освещением.

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Однако при покупке стоит быть внимательными. Не каждый первоцвет в маленьком горшке, который продают зимой или ранней весной, одинаково хорошо переносит мороз. Если растение планируется оставить на балконе или высадить в саду надолго, лучше выбирать морозостойкий вид, предназначенный именно для выращивания под открытым небом.

Что учесть перед осенней посадкой

Даже холодостойким растениям в контейнерах может быть сложнее пережить морозы, чем в открытом грунте. Корни в горшке промерзают быстрее, поэтому балконные емкости желательно защитить от сильного холода.

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Также важно не переливать растения. Осенью вода испаряется медленнее, а избыточная влага в прохладной почве может навредить корням.

Если правильно подобрать виды, балкон может оставаться ярким и декоративным даже тогда, когда температура заметно снижается.

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