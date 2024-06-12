Грозы продолжатся: синоптики дали прогноз на 13 июня

В Украине 13 июня будет облачно с прояснениями. Грозы продолжатся ночью на Закарпатье, Прикарпатье и на северо-востоке страны. Днем прогнозируются кратковременные дожди только в юго-западной части страны.

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На остальной территории Украины, несмотря на пасмурное небо, будет без осадков. Об этом говорится в последнем прогнозе Укргидрометцентра.

Ветер 13 июня синоптики ожидают небольшой. Северо-западный с переходом на юго-восточный, он не превысит 5-10 м/с.

Температура в юго-восточной части ночью составит 17-22°, днем 27-32°. На остальной территории ночью ожидают 11-16°, днем 24-29°. В западных, северных и Винницкой областях 18-23°. На высокогорье Карпат ночью 7-12°, днем 12-17°.

В Киевской области также будет облачно с прояснениями, но без осадков. Температура в области ночью 11-16°, днем 18-23°.

Отдельно Укргидрометцентр дал предупреждение об опасных гидрологических явлениях, которые продлятся с 13 по 15 июня.

В частности, в результате прихода паводковой волны на участке Днестра Галич-Залещики ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,0 м над текущими отметками.

И наоборот, вследствие преступного опустошения российскими захватчиками Каховского водохранилища уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 июня и по состоянию на 15:00 в Киеве средний уровень осадков составил 46 мм, что в несколько раз превышает суточную норму. Это первый за последние 30 лет ливень в столице с таким количеством осадков (соответствующие фото и видео смотрите здесь).

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