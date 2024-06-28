Грозы и дожди накроют три области Украины: где прогнозируют непогоду

Погода в Украине в пятницу, 28 июня, будет солнечной и сухой в большинстве регионов страны. В трех областях возможны кратковременные дожди – во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Ветер в пятницу прогнозируют переменных направлений, от 3 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха днем по Украине будет колебаться от +26 до +31 градуса, ночью прогнозируют от +14 до +19.

Так, на севере и в центре Украины днем столбики термометров будут показывать от +27 до +30 градусов, а ночью от +15 до +18. В западных регионах синоптики прогнозируют от +26 до +31, ночью будет от +15 до +18.

В южных областях Украины будет днем от +27 до +30, ночью от +17 до +21 градуса. На востоке синоптики прогнозируют от +26 до +29 градусов.

На Киевщине в пятницу, 28 июня, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью от +14 до +19, днем от +26 до +31 градусов. В Киеве столбики термометров будут показывать ночью от +17 до +19 градусов, днем от +28 до +30.

Также синоптики предупредили о пожарной опасности по Украине 26-29 июня в Крыму, южных, большинстве центральных, Черновицкой и Донецкой областях, 28-29 июня и в большинстве западных и северных областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптиков, последние дни недели в Украине пройдут без дождей, в большинстве областей ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров кое-где поднимутся до +35.

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