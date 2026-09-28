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Эти фамилии имеют турецкое происхождение: список может удивить

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 мин
icon 9,0 т.
Эти фамилии имеют турецкое происхождение: список может удивить
Происхождение некоторых украинских фамилий связано с многовековыми историческими контактами этих земель с Османской империей.
Источник: Unsplash.

В Украине и сегодня можно встретить людей с фамилиями Коч, Демир, Озтюрк, Мустафа и Доган. Больше всего представителей некоторых из этих родов проживает на юге и востоке страны.

О значении и распространении фамилий турецкого происхождения сообщает генеалогическое общество "Ридные". Их появление в Украине связано с многовековыми историческими контактами украинских земель с Османской империей.

Коч

Фамилия Коч происходит от турецкого слова, означающего "баран". В прошлом такое прозвище могли давать упрямым людям или пастухам, занимавшимся выпасом овец.

В Украине зарегистрировано 81 носитель этой фамилии. Чаще всего она встречается в Николаевской области.

Демир

Демир — ещё одно редкое родовое имя турецкого происхождения. Его связывают с понятием "кованое железо" и древними ремесленными традициями.

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Так могли называть сильных и выносливых людей, в частности мастеров кузнечного дела. В Украине насчитывается 39 носителей фамилии Демир, преимущественно в Одесской области.

Озтюрк

Озтюрк буквально переводится как "настоящий турок". Эта фамилия в Украине встречается крайне редко.

В настоящее время, согласно приведённым данным, им обладают 23 человека. Большинство носителей проживает в Одесской области.

Мустафа

Фамилия Мустафа образовалась от личного имени, означающего "избранный". Это имя было распространено, в частности, среди представителей османских правящих династий.

В Украине насчитывается около 300 носителей этого родового имени. Больше всего их проживает в Харьковской и Луганской областях.

Доган

Доган происходит от турецкого слова "сокол". В прошлом это слово использовалось в качестве прозвища, в частности в отношении представителей военного и аристократического сословия.

Сегодня в Украине насчитывается 76 носителей фамилии Доган. Больше всего представителей этого рода, согласно приведенным данным, проживает в Херсонской области.

Таким образом, турецкий след можно увидеть не только в истории и культуре южных регионов Украины, но и в современных украинских родовых именах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в прошлом украинские фамилии могли указывать не только на происхождение человека, но и на его характер, профессию или особые черты. По фамилии иногда можно было понять, чем занимался её носитель или какие качества ему приписывали.

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