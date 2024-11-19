Дождь начнет переходить в снег: синоптик рассказала, когда Украину накроет похолодание. Карта

Со среды 20 ноября на смену относительно теплой погоде в западной части Украины придут сильные дожди. Однако на остальной территории сохранится тепло.

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Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко в своем Telegram. Прохладная погода будет преобладать в Закарпатье, Львовской и Волынской области.

В других областях температура воздуха 20 ноября поднимется до +9+15 градусов. Дожди в Украине завтра маловероятны – кроме западной части.

21 ноября атмосферный фронт будет двигаться дальше и нести за собой осадки в виде дождя с переходом в снег, похолодание и сильный ветер.

Уже 22 ноября холодный воздух охватит всю нашу территорию. А 23 ноября следует ожидать очередной порции осадков.

Погода в Киеве

В столице завтра без существенных осадков и тепла, столбики термометров поднимутся до +11 градусов. 21-23 ноября в Киеве ожидается похолодание и периодические дожди с сильным ветром.

Напомним, погода в Украине во вторник, 19 ноября, будет преимущественно сухой, небольшой дождь с мокрым снегом возможен только на севере и западе. Однако уже с 20-21 ноября в Украине ожидается значительное ухудшение погоды – порывы ветра, гололедица, дожди и метели.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптикиня Наталья Диденко отметила, что резкое изменение погоды в Украине произойдет с 21 ноября. В ближайшие два дня порадуют украинцев приятным теплом "прабабьего" лета.