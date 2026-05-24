До +26 и переменная облачность: синоптики рассказали о погоде в Украине 24 мая

В воскресенье, 24 мая, в Украине ожидается преимущественно солнечная и безветренная погода. Однако часть областей могут накрыть ливни с грозами.

Такой прогноз погоды обнародовали синоптики Укргидрометцентра. По словам специалистов, днем во всех областях термометры покажут не более +26 градусов.

Погода в Украине 24 мая

Синоптики прогнозируют преимущественно солнечную погоду, однако на юго-востоке, а также в Харьковской, Одесской и Николаевской областях возможны кратковременные дожди и грозы.

В западных и северных областях воздух днем прогреется от +23 до +25 градусов. Ночью ожидается от +10 до +15.

В центральных областях синоптики прогнозируют от 22 до 25 градусов тепла днем и от +11 до +15 ночью.

На востоке днем термометры покажут от +21 до +25 градусов, ночью ожидается от +15 до +17 градусов.

На юге температура днем достигнет от +23 до +25 градусов, а ночью опустится до +13.

Погода в Киеве 24 мая

Воскресенье для жителей столицы пройдет без осадков. По прогнозам синоптиков, в Киеве ожидается переменная облачность. Воздух днем прогреется от 21 до 26 градусов тепла. Ночью температура опустится от +13 до +15 градусов.

Напомним, по сети начали распространяться сообщения об аномальной жаре, которая надвигается на Европу. На самом деле, в отличие от западноевропейских стран, Украину от высоких температур защитит прохладный воздух из Скандинавии.

