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Для переселенцев из прифронтовых громад в Одессе продолжается выдача проднаборов от Фонда Рината Ахметова
Одесса приютила немало людей, которые эвакуировались из прифронтовых регионов. Фонд Рината Ахметова передал тысячу наборов с самыми необходимыми продуктами для людей, которые зарегистрировались в городе как ВПЛ в сентябре-октябре 2024 года. Получить помощь можно в гуманитарном центре "Гостинна хата".
В состав каждого набора входят макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.
С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.