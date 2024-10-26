'Для моей семьи дом – это Украина': дончанка Ирина рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Ирина родом из Донецка, поэтому ужасы российской агрессии для нее начались более десяти лет назад. Ее семья прошла через настоящий ад: в начале полномасштабного вторжения сыновья были в Мариуполе без связи, а впоследствии старший из них оказался в плену в Оленовке. Своей историей Ирина поделилась с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Женщина тихо сходила с ума, пытаясь узнать, что с детьми, ведь за долгие и страшные первые недели полномасштабной войны она получила лишь два смс-сообщения: "Мы идем из центра, там невозможно" и "Мы живы".

"Невестка и мой младший сын, он только заканчивал школу, смогли уехать из этого ада уже после оккупации Мариуполя. По дороге видели и тела, и руины. Когда приехали, говорили, что не помнят вкус хлеба. То есть, в 21 веке люди пережили голод", — рассказывает Ирина.

Судьба ее старшего сына, Виталия, была неизвестна: его как украинского полицейского арестовали. Однажды вечером раздался звонок из незнакомого номера.

"Мужской голос сказал, что сын в Оленивке. Мы с невесткой нашли возможность передать туда вещи и продукты. После этого раздался еще один звонок. В этот раз сказали, что Виталия там нет", — делится ужасными воспоминаниями Ирина.

Виталий смог вырваться из плена хитростью. Дошел до другого населённого пункта. Незнакомые люди дали ему поесть... Уже после воссоединения с семьей сыну Ирины понадобилось много времени, чтобы восстановиться после пережитого хотя бы физически.

Сейчас Ирина плетет маскировочные сетки и помогает другим вынужденным переселенцам адаптироваться на новом месте. Украина стоит, Украина борется. Для нас дом – это Украина", – подчеркивает она. Смотрите и слушайте ее историю из первых уст здесь: https://bit.ly/3YnRApk

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свое на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 0