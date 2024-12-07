Десантники-операторы дронов будут получать новую награду: как она выглядит

В Десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины введена новая награда - "Отличие оператора беспилотных летательных аппаратов". Она создана для увековечения операторов дронов, которые своим мастерством, инновационным подходом и отвагой обеспечивают эффективное выполнение боевых задач.

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Об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Награда предназначена для операторов и наводчиков FPV-дронов, "крыльев", ударных дронов и других беспилотных систем.

"Данным отличием награждаются военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов. В частности, операторы и наводчики FPV-дронов, крыльев, бомберов, ударных дронов за профессионализм, отвагу и высокий уровень мастерства, проявленные во время выполнения боевых задач с применением БПЛА, что способствовало сохранению жизни личного состава и нанесло значительные потери противнику", – говорится в сообщении .

Награда призвана отметить военнослужащих ДШВ ВС Украины за эффективное выполнение разведывательных операций в зоне боевых действий, выявление враждебных позиций, точную корректировку огня и успешное уничтожение сил противника. Она также отмечает инновационный подход к использованию беспилотников в сложных боевых условиях.

Дизайн "Отличия оператора беспилотных летательных аппаратов" отображает воздушное пространство, являющееся основным полем деятельности операторов дронов. Элементы награды подчеркивают их скорость, способность действовать в условиях высокой динамики и применения современных технологий, олицетворяющих инновационный и высокотехнологичный подход к ведению боевых операций.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил некоторых волонтеров "Золотым сердцем". Это специальная награда для представителей сообщества.

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