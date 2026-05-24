Что посадить для пышного сада: 5 кустов, которые легко растут в тени

Подбор растений для выращивания в тенистом саду может быть довольно непростым – немало видов, которые пышно разрастаются и украшают собой пространство, требуют большого количества солнечного света. Тем не менее, тенистый двор совсем не обязательно должен выглядеть тусклым или пустым.

Правильно подобранные кустарники способны превратить зоны с низким освещением в самую пышную часть ландшафта. Эти виды благодаря многослойным листьям, выразительной текстуре и цветению могут оживить даже самые темные уголки. О 5 удачных растений для выращивания в тени, рассказал блог Марты Стюарт, предварительно посоветовавшись с профессиональными садоводами.

Рододендрон

Добавить цвета тенистым участкам сада можно с помощью рододендронов, которые славятся своим красивым и пышным цветением. Существует много различных типов этого деревянистого кустарника, но один из гибридных сортов, называется Tyler Morris, отличается своей чрезвычайной устойчивостью к жаре, что является идеальным решением для теплого и засушливого климата. Его цветы начинаются с насыщенно-лавандовых бутонов, которые впоследствии распускаются в светло-пурпурный оттенок лепестков. Такие рододендроны являются вечнозелеными и невероятно красивыми. Именно эта разновидность была специально выведена, чтобы не разрастаться слишком сильно, а еще быть устойчивой к жаре и вредителям.

Гортензия серебристолистная

Привлечь опылителей во двор поможет гортензия серебристолистная. Ее белые соцветия, которые по форме напоминают кружевные шапочки и распускаются в начале лета, очень привлекают насекомых, а высушенные цветы могут храниться длительное время, добавляя интересной текстуры осеннему и зимнему саду. Поскольку этот куст цветет на побегах текущего года, в конце зимы его следует обрезать примерно до 30 сантиметров, что позволяет легко поддерживать его как кустарник среднего размера.

Тис

Этот вечнозеленый кустарник славится устойчивостью к жаре и засухе, а также имеет пышную, игольчатую, темно-зеленую хвою. Сорт Plania при этом хорошо адаптируется к различным условиям выращивания и имеет высокий иммунитет к вредителям и болезням. Это универсальное растение, которое прекрасно подходит для создания бордюров, сохраняющих декоративность во все сезоны. Его глянцевые, глубокие зеленые листья добавляют элементу изящества, а компактная крона сохраняет насыщенный цвет даже зимой.

Гейхерела

Подчеркнуть драматизм в тенистых зонах двора можно с помощью гейхерелы, которая имеет темные листья пурпурных, бордовых и серебристых оттенков. Это также замечательный кустарник для тех случаев, когда нужно выгодно подчеркнуть и дополнить цвета соседних растений. Верхняя часть каждого листа имеет угольно-зеленый цвет, который эффектно контрастирует с ярко-пурпурной нижней стороной. Благодаря такому выраженному контрасту растение выглядит просто потрясающе.

Горькокаштан мелкоцветковый

Хотя горькокаштан мелкоцветковый (павия) дает больше цветов на хорошо освещенных солнцем участках, этот кустарник все равно способен прекрасно расти и развиваться в тени. Трубчатые белые цветы, собранные в удивительные метелки, напоминающие подсвечники, делают этот кустарник замечательным вариантом для летнего украшения затененных мест. Такие соцветия, которые могут достигать до 30 сантиметров в длину, активно привлекают бабочек и птиц.

