Что означают красные отметки на рулетке: об этом мало кто знает

На обычной рулетке можно увидеть не только стандартные чёрные цифры, но и красные отметки. Они помогают определять места для установки стоек в стенах и используются при ремонтных и строительных работах.

Такие ориентиры расположены через каждые 16 дюймов — примерно 40,6 сантиметра. Этот интервал используют для правильного размещения деревянных или металлических элементов каркаса стен, пишет OBOZ.UA.

Благодаря таким отметкам мастерам не приходится каждый раз отмерять одинаковое расстояние вручную — достаточно воспользоваться нужной цифрой на ленте. Это помогает точнее монтировать панели, равномерно распределять нагрузку и уменьшать количество ошибок во время работы.

Кроме того, такой подход позволяет более экономно использовать строительные материалы.

Красные отметки на рулетке и... Источник: Pexels.com Развернуть

Впрочем, красные цифры — не единственная особенность рулетки, которую легко не заметить. Например, металлический крючок на конце ленты специально сделали подвижным. Это не дефект, а механизм, который компенсирует толщину металла, благодаря чему измерения остаются точными как при зацеплении за край, так и при упоре в поверхность.

На корпусе многих рулеток также указывается длина самого инструмента. Эта информация пригодится при работе в углах или узких местах, когда к полученному результату нужно прибавить размер корпуса.

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