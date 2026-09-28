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Что означают красные отметки на рулетке: об этом мало кто знает

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read1 мин
icon 3,4 т.
Что означают красные отметки на рулетке: об этом мало кто знает
Эти отметки на рулетке появились там не случайно
Источник: Pexels.com

На обычной рулетке можно увидеть не только стандартные чёрные цифры, но и красные отметки. Они помогают определять места для установки стоек в стенах и используются при ремонтных и строительных работах.

Такие ориентиры расположены через каждые 16 дюймов — примерно 40,6 сантиметра. Этот интервал используют для правильного размещения деревянных или металлических элементов каркаса стен, пишет OBOZ.UA.

Благодаря таким отметкам мастерам не приходится каждый раз отмерять одинаковое расстояние вручную — достаточно воспользоваться нужной цифрой на ленте. Это помогает точнее монтировать панели, равномерно распределять нагрузку и уменьшать количество ошибок во время работы.

Кроме того, такой подход позволяет более экономно использовать строительные материалы.

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Что означают красные отметки на рулетке: об этом мало кто знает

Красные отметки на рулетке используются в качестве ориентиров при ремонте.

Источник: Pexels.com

Впрочем, красные цифры — не единственная особенность рулетки, которую легко не заметить. Например, металлический крючок на конце ленты специально сделали подвижным. Это не дефект, а механизм, который компенсирует толщину металла, благодаря чему измерения остаются точными как при зацеплении за край, так и при упоре в поверхность.

На корпусе многих рулеток также указывается длина самого инструмента. Эта информация пригодится при работе в углах или узких местах, когда к полученному результату нужно прибавить размер корпуса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как избавиться от желтоватого оттенка на белой одежде без химических средств. Он часто появляется из-за кожного сала, пота, дезодоранта и косметики, которые накапливаются в волокнах ткани.

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Такое соотношение помогает сбалансировать нейтральные и более насыщенные оттенки и создать гармоничный облик комнаты.

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