Что означает красный статус в "Резерв+" и из-за каких нарушений ТЦК обращается в полицию: объяснение

Красная лента в приложении "Резерв+" означает, что сотрудники ТЦК и СП зафиксировали нарушение правил воинского учета и обратились в Национальную полицию с целью розыска и доставки гражданина для составления протокола об административном правонарушении. Такой статус может появиться, в частности, из-за игнорирования повестки, отказа от прохождения военно-медицинской комиссии, невыполнения обязательств по военному учету или необновления данных после смены адреса.

Об этом сообщает Kadroland. Специалисты издания рассказали, в каких случаях ТЦК может обратиться в Национальную полицию и как в "Резерв+" проверить информацию о наложенных штрафах.

Красная полоса в "Резерв+": когда обращаются в полицию

В соцсетях распространяется якобы "расшифровка" цветных индикаторов в приложении. В частности, утверждается, что зеленый цвет подтверждает отсутствие проблем с законом, желтый свидетельствует о нарушении с возможностью уплаты штрафа со скидкой 50%, а красный якобы означает передачу дела в Государственную исполнительную службу и неизбежную блокировку счетов.

Однако такая информация не соответствует действительности. Согласно разъяснению бота "Резерв+", появление красной полосы означает, что ТЦК и СП зафиксировали нарушение правил воинского учета.

После этого ведомство официально обращается в Национальную полицию с требованием розыскать и доставить гражданина для составления протокола об административном правонарушении. При этом красный статус сам по себе не свидетельствует об открытии исполнительного производства или автоматической передаче штрафа в Государственную исполнительную службу.

«Резерв+». Иллюстративное фото. Источник: depositphotos.com

Основанием для обращения в правоохранительные органы может служить игнорирование повестки, отказ от прохождения военно-медицинской комиссии или уклонение от нее.

Также "красная лента" может появиться, если человек не встал на воинский учет, не сделал этого после освобождения из учреждения исполнения наказаний, не обновил данные после смены адреса или после переезда в статусе внутренне перемещенного лица.

Кроме того, нарушением считается отсутствие на воинском учёте по месту фактического проживания, работы или учёбы. Ещё одним основанием является непредставление имущества, в частности зданий, сооружений или транспорта, для нужд мобилизации.

Где проверить информацию о штрафах и какие статусы отображаются в "Резерв+"

Чтобы узнать о реальных финансовых санкциях, не стоит ориентироваться на цвет ленты в приложении. Соответствующую информацию можно проверить в самом "Резерв+" в разделе "Сервисы", выбрав вкладку "Штрафы".

Если ТЦК и СП рассмотрели дело и наложили взыскание, в приложении появится соответствующее уведомление. Оплатить задолженность можно непосредственно через "Резерв+" или по предоставленным реквизитам.

Отметку "Исключено из учета" получают те, кто навсегда утратил статус военнообязанного. Отметка"Снято с учета" является временной и применяется, в частности, к курсантам военных учебных заведений или действующим военнослужащим.

Статус "Не на учете" означает, что данные человека есть в базе "Оберег", но он не закреплен ни за одним ТЦК и СП.

Если же у гражданина есть отметка "На учете", система дополнительно отображает его текущую категорию: призывник, военнообязанный или резервист.

Напомним, неявка в ТЦК по надлежащим образом врученной повестке без уважительной причины может повлечь за собой административный штраф. В особый период для граждан его размер составляет от 17 до 25,5 тыс. грн.

Как писал OBOZ.UA, за отказ от прохождения военно-врачебной комиссии в Украине может грозить штраф от 17 до 25 тысяч гривен. В случае систематического игнорирования ВЛК и вызовов ТЦК такие действия могут квалифицироваться как уклонение от призыва во время мобилизации, за что предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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