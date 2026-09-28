С 1 октября в Украине продолжат действовать действующие правила в отношении отсрочек от мобилизации, однако для отдельных категорий военнообязанных порядок их получения и переоформления уже изменился. В то же время ряд нововведений касается бронирования работников, воинского учета и возвращения военнослужащих после срочной службы.

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OBOZ.UA собрал актуальную информацию по этому вопросу. В частности, изменения касаются бронирования работников критически важных предприятий, оформления отсрочек для педагогов и автоматического обновления данных в воинском учете.

Бронирование и переоформление отсрочек

По данным Министерства обороны, 86% предприятий оборонно-промышленного комплекса подтвердили статус критически важных и сохранили возможность бронирования работников. В то же время сама по себе работа на предприятии оборонной отрасли не означает автоматического резервирования: предприятие должно иметь статус критически важного, а работник — быть внесенным в соответствующий список.

С 10 сентября 2026 года в "Резерв+" доступна онлайн-отсрочка для учителей и других педагогических работников учреждений общего среднего образования. Для её получения должны одновременно выполняться четыре условия: школа указана в АИКОМ как основное место работы, педагогическая нагрузка составляет не менее 0,75 ставки, должность относится к категории педагогических работников, а код ЕГРПОУ совпадает с данными Пенсионного фонда Украины.

Если человек работает по совместительству, имеет нагрузку менее 0,75 ставки или в государственных системах некорректно указаны данные об основном месте работы, "Резерв+" не сможет подтвердить право на отсрочку.

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В конце июля Кабмин принял постановление № 978, которым изменил порядок оформления отсрочек. Военнообязанный, у которого уже есть отсрочка, но появилось другое основание, предусмотренное статьёй 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", может подать заявление на её переоформление.

Подача заявления не приостанавливает действие действующей отсрочки до принятия решения. Если новая отсрочка оформлена, предыдущая теряет силу после внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о новой отсрочке.

Главные истории дня

Военный учет: что меняется автоматически

Министерство обороны внедряет автоматическую обработку случаев, когда мужчины достигают предельного возраста пребывания на воинском учете, через реестр "Оберег". Отдельно подавать заявление для подтверждения достижения предельного возраста не нужно — после получения актуальных данных статус в "Резерв+" должен измениться автоматически.

После снятия с воинского учета на человека уже не распространяются правила, касающиеся военнообязанных.

Женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование, подлежат автоматической постановке на воинский учет. В течение 60 суток после получения образования они должны прибыть в ТЦК для определения годности к военной службе и прохождения ВЛК.

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За неявку может наступить административная ответственность по статье 210 КУоАП. Размер штрафа составляет от 17 000 до 25 500 грн.

Что изменилось для военнослужащих после СЗЧ

Самого прибытия военнослужащего в воинскую часть после СЗЧ недостаточно для возобновления службы —командир должен издать соответствующий приказ. Во время самовольного оставления части денежное обеспечение не начисляется, а после надлежащего оформления возвращения выплаты возобновляются.

Дополнительное вознаграждение не выплачивается за весь месяц нарушения, весь период самовольного отсутствия и месяц возвращения.

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Упрощенный механизм возвращения после самовольного оставления части, в частности для военнослужащих, находившихся за границей, действовал до 20 сентября 2026 года. Он распространялся на тех, кто совершил самовольное покидание части до 12 июня 2026 года включительно:они могли подать рапорт через "Армия+" и выбрать новую воинскую часть.

После 20 сентября этот механизм уже не действует, а добровольное возвращение из СЗЧ происходит на общих условиях.

В то же время, согласно части 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины, военнослужащий, впервые совершивший самовольное отсутствие во время военного положения, может быть освобожден от уголовной ответственности. Для этого необходимы рапорт, письменное согласие командира на продление службы и соответствующее ходатайство к следователю, прокурору или суду.

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Напомним, в сентябре 2026 года часть военнообязанных могла лишиться права на отсрочку в связи с изменением обстоятельств. В то же время в большинстве случаев отсрочки продлеваются автоматически, а актуальный статус можно проверить в приложении "Резерв+".

Как писал OBOZ.UA, Минобороны ввело автоматическое снятие с воинского учета по достижении предельного возраста. Данные должны обновляться через реестр "Оберег", а информация об изменении статуса появляется в "Резерв+".

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