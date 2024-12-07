Часть Украины накроют дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на воскресенье. Карта

В последний день недели синоптики прогнозируют в Украине влажную погоду. В большинстве областей в течение 8 декабря ожидаются дожди.

Видео дня

Также в некоторых регионах ожидается туман. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Осадки прогнозируются на западе Украины, а также в Одесской области. Температура воздуха во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской и Хмельницкой областях будет колебаться в пределах 0…+3 градусов. Ночью столбики термометров местами опустятся до -1 градуса.

Туманность ожидается в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях. Температура воздуха в этих регионах поднимется до +2…+4, ночью заморозков не предвидится.

На востоке и северо-востоке нашей страны осадков не предвидится. Однако в течение дня будет пасмурно. В Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидается от 1 градуса мороза до 4 тепла.

На юге Украины столбики термометров покажут +8…+10 градусов. Ночью в южных регионах синоптики прогнозируют +5…+7. При этом в Крыму ожидаются аномальные для декабря +13 градусов.

В Киеве в последний день недели возможен кратковременных дождь. Столбики термометра покажут в столице +1…+3. В течение ночи температура воздуха будет аналогична дневной.

Ранее сообщалось, что погода в нашей стране в первой декаде декабря ожидается в пределах нормы, а вот в середине месяца возможны температурные "сюрпризы". В Украину будут активнее заходить атмосферные фронты.

Напомним, по прогнозу УкрГМЦ, в декабре 2024 года средняя месячная температура воздуха будет на уровне от -4 °С до +2 °С, что близко к норме. Месячное количество осадков ожидается 34-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм, что тоже в пределах нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!