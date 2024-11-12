Часть Украины накроет ледяной дождь: синоптики дали прогноз на среду и предупредили об опасности. Карта

В среду, 13 ноября, в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий. В некоторых регионах страны прогнозируются осадки в виде ледяного дождя.

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Наиболее вероятны осадки в западных областях. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

В связи с понижением температуры воздуха осадки могут выпадать в виде мокрого снега или ледяного дождя. Сложные погодные условия наиболее вероятны 13 ноября в западных областях Украины. Также осадки возможны в Житомирской и Винницкой областях.

На остальной территории Украины ожидается дождливая погода и густая облачность. Температура воздуха в большинстве областей Украины ночью от 2 мороза до 3 тепла. В течение дня прогнозируется +1…+4 градуса. Немного теплее будет в южных регионах – до +9 градусов.

В Киеве 13 ноября будет облачная влажная погода. При этом серьезных осадков в столице не прогнозируется. В течение дня в Киеве ожидается +4 градуса, а ночью столбики термометров опустятся до +1.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Но холодные периоды все же возможны. Судя по последним наблюдениям, зима, вероятно, будет с большим количеством теплых дней по сравнению с холодными.

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