Бюджетные бризоли с картофелем, сыром и колбасой: готовятся 10 минут

Если вам надоели котлеты и отбивные, отличной альтернативой станут бризоли для приготовления которых не нужно много усилий и продуктов. А для начинки подойдет пюре, мясной фарш.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с картофельным пюре, колбасой и сыром.

Ингредиенты:

вафли

пюре

колбаса

яйца

специи

Способ приготовления:

1. Вафли смажьте пюре, сверху добавьте колбасу, сир и вафля.

2. Взбейте яйца с солью.

3. Обмокните бризоли, обжарьте с двух сторон.

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