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Бюджетные бризоли с картофелем, сыром и колбасой: готовятся 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
765
Рецепт блюда

Если вам надоели котлеты и отбивные, отличной альтернативой станут бризоли для приготовления которых не нужно много усилий и продуктов. А для начинки подойдет пюре, мясной фарш.

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Бризоли с пюре

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с картофельным пюре, колбасой и сыром.

Ингредиенты: 

  • вафли 
  • пюре
  • колбаса
  • яйца
  • специи

Способ приготовления:

1. Вафли смажьте пюре, сверху добавьте колбасу, сир и вафля.

Картофельное пюре

2. Взбейте яйца с солью.

Начинка для блюда

3. Обмокните бризоли, обжарьте с двух сторон.

Готовые бризоли

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