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Бюджетные бризоли с картофелем, сыром и колбасой: готовятся 10 минут
Если вам надоели котлеты и отбивные, отличной альтернативой станут бризоли для приготовления которых не нужно много усилий и продуктов. А для начинки подойдет пюре, мясной фарш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с картофельным пюре, колбасой и сыром.
Ингредиенты:
- вафли
- пюре
- колбаса
- яйца
- специи
Способ приготовления:
1. Вафли смажьте пюре, сверху добавьте колбасу, сир и вафля.
2. Взбейте яйца с солью.
3. Обмокните бризоли, обжарьте с двух сторон.
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