'Была предана своей работе': Россия ударом по Тернополю убила работницу больницы. Фото

В результате целенаправленного российского удара по многоэтажке в Тернополе, который произошел 19 ноября, погибла работница местной больницы Алина Присяжнюк. Женщина очень любила свою работу и была неравнодушной к чужому горю.

Печальным известием на своей Facebook-странице поделился директор Тернопольской коммунальной городской больницы №2 Ростислав Левчук. Погибшая занимала должность старшего лаборанта в этом медучреждении.

Россия забрала еще одну молодую жизнь

"С большой болью и глубокой скорбью сообщаем, что ракетная атака на наш город унесла жизнь нашей коллеги – Присяжнюк Алины Игоревны (02.09.1984)", – говорится в сообщении.

Женщина добросовестно заботилась о других и не обделяла вниманием ни одного пациента.

"Алина была предана своей работе и делала ее с большой ответственностью. Она верила в силу добра, в важность человечности даже в самые тяжелые времена", – написал Ростислав Левчук.

Он подчеркнул, что медучреждение потеряло не только коллегу, но и человека, который выполнял свою работу с таким отношением, будто от него зависело нечто гораздо большее, чем обычный результат анализа.

"Вечная память. Пусть ее светлая душа найдет покой. Она навсегда останется в наших сердцах. Скорбим и искренне сочувствуем семье и всем, кто знал и любил Алину", – говорится в посте.

Что предшествовало

Российская оккупационная армия утром 19 ноября целенаправленно попала в многоэтажку. Часть дома была полностью разрушена, известно о более 20 погибших, среди которых дети, десятки получили ранения, из них 15 – несовершеннолетние.

Местные жители рассказали, что взрывы начались около 6:40 утра, и в течение примерно 20 минут в разных районах города прозвучало не менее пяти мощных взрывов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате атаки страны-террориста России на Тернополь погибли Виталий Долиняк и его сын Давид. Жена и дочери погибшего находятся в больнице. Кроме того, известно о гибели Юрия Байка, который был отцом двух дочерей.

Еще одной из жертв российского теракта стал студент Руслан Бобик. Вражеская ракета убила 17-летнего парня прямо в собственной квартире.

