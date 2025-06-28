Будут тяжелые эмоции: астропрогноз на 28 июня

28 июня обещает быть насыщенным эмоционально и энергетически, и не для всех этот день пройдет легко. В субботу наступает период глубоких кармических трансформаций, ведь число дня — 28 — соответствует энергии восьмерки, которая тесно связана с Сатурном.

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Эта планета отвечает за время, ответственность, карму и последствия прошлых действий. Именно поэтому события этого дня могут стать своеобразным зеркалом: каждый получит результат своих решений и поступков. О том, чего ждать в этот непростой период, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая.

"Суббота — это день Сатурна, Сатан Дей, день отработки кармы, — объясняет астролог. — Если на этот день выпадает восьмерка, то следует ожидать проявлений кармических событий — как светлых, так и мучительных".

По ее словам, у кого-то день пройдет на волне подарков судьбы, поздравлений и приятных неожиданностей, но для других может быть эмоционально тяжелым и даже физически ощутимым.

Гая отмечает, что этот день может стать моментом встречи с собственной теневой стороной. У человека могут появиться старые воспоминания, эмоциональные блоки или боли в теле, которые раньше не давали о себе знать. Это может быть связано с незавершенными внутренними процессами, которые "выходят на поверхность" именно сейчас. "Это день, когда вы встречаетесь со скрытой частичкой себя, с тем, на что долго не решались взглянуть", — добавляет эксперт.

Чтобы облегчить эмоциональное состояние, астролог советует уделить внимание дыхательным практикам. В частности, полезными будут пранаяма, энергодихание или даже холотропная техника. "Именно через дыхание мы перепроживаем кармические циклы и можем исцелиться от негативной энергии", — советует Исита Гая.

Специалист также отмечает, что день стоит начинать и завершать именно с дыхательных упражнений. Это поможет освободиться от накопленных негативных эмоций и выйти из кармического узла обновленными. Если позволить себе этот глубокий внутренний контакт, день может стать не только трудным, но и очень исцеляющим.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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