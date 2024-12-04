Без осадков, но с туманом: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на среду, 4 декабря

В Украине в среду, 4 декабря, погода будет облачной. Однако осадков в нашей стране не ожидается.

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Свежим прогнозом поделился Украинский гидрометеорологический центр. На своем сайте синоптики рассказали, что в среду ночью и утром на западе и северо-востоке возможны туманы.

Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

Ночью температура снизится до 0...-4 градусов (наиболее прохладно будет на северо-востоке).

Днем термометры покажут от -1 до +4. Только в Одесской области воздух прогреется до +5, а в Крыму до +7 градусов.

В Карпатах ночью -5...-10, днем ​​около 0.

В Киевской области будет облачно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.

Температура по области ночью -1...-4, днем ​​-1...+2 градусов. В Киеве во темное время суток -1...-3, в светлое – около 0.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что декабрь будет холодным и малоснежным. В среднем в течение месяца от -1 до -5 градусов мороза.

– На День Святого Николая, 6 декабря, погода в Украине будет относительно теплой и фактически такой же, как в ноябре.

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