Без осадков, но с туманом: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на среду, 4 декабря
В Украине в среду, 4 декабря, погода будет облачной. Однако осадков в нашей стране не ожидается.
Свежим прогнозом поделился Украинский гидрометеорологический центр. На своем сайте синоптики рассказали, что в среду ночью и утром на западе и северо-востоке возможны туманы.
Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
Ночью температура снизится до 0...-4 градусов (наиболее прохладно будет на северо-востоке).
Днем термометры покажут от -1 до +4. Только в Одесской области воздух прогреется до +5, а в Крыму до +7 градусов.
В Карпатах ночью -5...-10, днем около 0.
В Киевской области будет облачно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.
Температура по области ночью -1...-4, днем -1...+2 градусов. В Киеве во темное время суток -1...-3, в светлое – около 0.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что декабрь будет холодным и малоснежным. В среднем в течение месяца от -1 до -5 градусов мороза.
– На День Святого Николая, 6 декабря, погода в Украине будет относительно теплой и фактически такой же, как в ноябре.
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