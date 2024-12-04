Стоит вернуться к интересной теме и кое-что повторить, заодно обновив.

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Оставляя НАТО с его никакой (ибо полностью добровольной) статьёй 5 на перспективу, Украина должна сразу после войны войти в военный блок AUKUS. Да, из Европы там только Великобритания, но есть США, что самое главное, да Австралия впридачу, и нет Венгрии со Словакией, с успехом умножающих консенсусное НАТО на нуль.

Поскольку Трамп китаецентричен, участие Украины — с войсками, имеющими уникальный опыт, — в антикитайском (и по совместительству антироссийском) блоке он и согласует, и оценит.

С другой стороны, содействуя мордору в войне против Украины, Китай и особенно северная корея собственноручно сделали Украину фактически страной Тихоокеанского региона, а сам Тихоокеанский регион — ещё и Евроазиатским.