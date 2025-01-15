АОЗ демонстрирует прозрачность: Гудыменко выразил благодарность Марине Безруковой

Ситуация с закупкой противотанковых мин М6А2 вызвала множество вопросов, однако АОЗ заверила в прозрачности процесса. Решения будут приниматься только после детальных испытаний с участием военных.

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Вопрос закупки противотанковых мин М6А2 американского производства, изготовленных еще в 40–50-х годах прошлого века, вызвал бурные обсуждения. Однако в Агентстве оборонных закупок (АОЗ) отметили, что никаких решений о поставках этих боеприпасов пока не принято, а все действия находятся под контролем.

Юрий Гудыменко, член Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны, поблагодарил главу АОЗ Марину Безруковую за прозрачность и быструю коммуникацию в этом вопросе. Он отметил, что общение длилось более двух часов, во время которых обсуждали не только противотанковые мины, но и другие неотложные вопросы – беспилотники, снаряды и т.д.

"Мы получили гарантию, что без испытаний с участием украинских военных эти мины поставляться не будут. В приоритете сейчас более современные модели. Проплата за эти мины также не производилась", - написал Гудыменко.

Почему мины М6А2 оказались в центре внимания

В период острого дефицита противотанковых мин Украина вынуждена рассматривать все возможные варианты обеспечения фронта. Американские мины М6А2, хоть и устаревшие, рассматриваются как временное решение, если современные боеприпасы окажутся недоступными.

Эти боеприпасы производились в середине прошлого века, и, по словам экспертов, они имеют меньшее количество тротила, чем советские аналоги. Однако их долгое хранение в условиях тропического климата вызывает дополнительные вопросы о надежности.

Позиция АОЗ и Безруковой

Глава АОЗ Марина Безрукова подтвердила, что закупка мин М6А2 – это лишь один из возможных вариантов в случае крайней необходимости. Она подчеркнула, что на данном этапе приоритет отдается современным боеприпасам, доступным на рынке.

Также Безрукова объяснила, что все решения принимаются с учетом Сил обороны Украины. "Без тщательного анализа и испытаний военными ни одно решение не будет принято", – отметила она.

Контроль закупок

Юрий Гудыменко также подчеркнул, что антикоррупционный совет и Минобороны продолжают контролировать процесс закупок. Он отметил работу АОЗ, которая, невзирая на сложные условия войны, демонстрирует прозрачность и открытость в своих действиях.

"Мы продолжаем следить за ситуацией. Если другие варианты поставки мин остаются доступными, они будут в приоритете. Старые мины могут быть только крайним вариантом", – подчеркнул Гудыменко.

Важность коммуникации

Этот случай стал еще одним примером важности прозрачности и коммуникации в вопросах оборонных закупок. Благодаря усилиям АОЗ ситуация остается под контролем, а любые сомнительные решения удается избегать.

Таким образом, даже в сложных условиях военного времени Украина пытается обеспечить армию всем необходимым, соблюдая принципы ответственности и прозрачности.