3 продукта, которые категорически нельзя разогревать повторно: специалист назвал причини

Все мы привыкли к тому, что еду в любой момент можно очень быстро разогреть при помощи микроволновки, плиты, духовки или пароварки. Но, нужно обязательно знать, что есть продукты, которые категорически нельзя повторно разогревать, так как они могут стать просто опасными.

Редакция FoodOboz делится исследованиями специалиста по безопасности пищевых продуктов доктора Стейси Дювенаж из Института природных ресурсов Гринвичского университета в Лондоне, которая подчеркнула, что некоторые блюда нельзя разогревать повторно, поскольку это может спровоцировать опасные заболевания.

Рис

Любые блюда из риса, с рисом нельзя греть повторно, так как именно рисовое зерно содержит бактерию Bacillus cereus, опасность в том, что эти бактерии растут при комнатной температуре и способны производить токсин, что приводит к отравлению, также может вызывать рвоту, диарею, боли в желудке. Но, нужно помнить главные правила хранения продукта, а именно – рис должен хранится исключительно в холодильнике и не более 24 часов и нагревать его можно всего лишь до 74 градусов при повторном употреблении.

Яйца

Их вообще нельзя разогревать, так подогрев приведет к окислению белков и в продукте появятся канцерогенные вещества.

Картофель

Он при повторном разогреве теряет свои полезные свойства, и при этом организму становится труднее ее переваривать. Если же картофель останется при комнатной температуре хотя бы на несколько часов, в нем могут образоваться опасные бактерии.

