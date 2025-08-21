'Я урегулировал ее конфликт с Азербайджаном': Трамп перепутал Армению с Албанией

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп сам не помнит, сколько войн за время второго срока на посту президента он остановил – шесть или семь. Причем эта цифра может быть еще больше, потому что президент США учитывает несуществующие войны. Так, Трамп считает, что ему удалось урегулировать конфликт Азербайджана с Албанией.

Об этом глава Белого дома рассказал в эфире радиопрограммы The Mark Levin Show. В частности, он отметил, что успел уже "урегулировать" шесть войн, но "многие люди говорят, что семь, потому что есть одна, о которой никто не знает".

В частности, Трамп назвал конфликт Пакистана и Индии самым легким в контексте "урегулирования". Затем онпрокомментировал конфликт Азербайджана с Арменией, и очевидно, перепутал последнюю с Албанией.

"Много удивительных вещей. Вы видели Абербайджан. Это было большое событие, которое длилось 34-35 лет с Албанией. Задумается только. То есть, это длилось годами, и я познакомился с головами, познакомился с ними благодаря торговле. Я немного пообщался с ними и спросил: "Почему вы, ребята, воюете?" Потом я сказал: "Я не буду заключать торговую сделку, если вы, ребята, собираетесь воевать. Это безумие", – рассказал Трамп.

Что предшествовало

Еще в начале этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев называл Армению "фашистским государством" и подчеркивал, что "фашизм должен быть уничтожен". По мнению азербайджанского лидера, Арменией "в течение почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии".

А в марте Азербайджан обвинил Армению в атаке на своих военнослужащих. В Минобороны страны заявили, что армянские военные обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

Однако летом руководство Армении и Азербайджана, при посредничестве президента США, заключило мирное соглашение. Одним из главных пунктов этого соглашения является открытие Зангезурского коридора – логистического путепровода между Азербайджаном и ее Нахичеванской автономией через территорию Армении.

Работа Зангезурского коридора была условием мирных соглашений после обеих карабахских войн. Но раньше на развитие такого путепровода не соглашалась Армения.

