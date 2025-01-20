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"Американский миллиардер Илон Маск, уже известный своими нападками на европейских политиков, сделал новый провокационный пост касательно Европы. В своем профиле он продвигает лозунг MEGA — Make Europe Great Again, то есть "Сделаем Европу великой снова".

Этот слоган почти идентичен MAGA (Make America Great Again) — лозунгу, который используется в американской политике и был популяризирован Дональдом Трампом в президентской кампании 2016 года.

"От MAGA до MEGA: Make Europe Great Again!" — написал Маск 18 января в соцсети Х.

На это он довольно быстро получил ответ, что Европа никогда не переставала быть великой. Такой комментарий под сообщением Маска оставили с аккаунта кота Ларри — мышелова в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит.

"Ожидаемая продолжительность сейчас жизни значительно выше, чем в США (81,5 против 77,4), уровень убийств значительно ниже — уровень убийств с применением огнестрельного оружия в США в 22 раза выше, чем в ЕС, и мы имеем гораздо лучший баланс работы и жизнь, включая 5 недель оплачиваемого отпуска в год", — ответили миллиардеру."

Сообщение — очень интересное, а обмен мнениями — весьма символичен, так что — комментирую.

Как и положено коту, обязанному сейчас, разумеется, быть лейбористом, главное для величия, с его сегодняшней точки зрения, это социальные стандарты, вот именно о них он и мяукает.

Однако при всём уважении и к коту Ларри, и к Стармеру, ибо Кир (не кіт!) Стармер это гуд, хотя по сути и социалист, отмечу: а разве не благодаря тому, что Европу пока что бесплатно защищает Америка — в том числе и не члена ЕС, но члена НАТО Соединённое Королевство (вместе с резиденцией премьерского кота), — она, добрая старая, имеет такие прекрасные социальные показатели???!!!

И, если Штаты покинут НАТО и не дадут бабушке никаких гарантий по её безопасности, долго ли все эти стандарты продержатся? И та самая безопасность, и ожидаемый возраст, и сумасшедшие отпуска???!!!

Так по адресу ли это мяуканье кота из UK Маску из US? Каким бы этот Маск ни был.

Жлобская жадность чересчур социальной Европы (к тому же — неблагодарной) является гораздо большей угрозой и опасностью, чем глупая Маскова болтовня. Даже с его деньгами.

Кстати, что сказал бы коту Ларри КIт другой — Келлог?..