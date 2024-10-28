За неделю до второго тура президентских выборов в Республике Молдова у наблюдателей нет уверенности в том, что они знают фамилию победителя. Интересно, что перед первым туром все было совсем по-другому. Главной темой обсуждения было то, в каком туре выборов победит якобы обреченная на успех президент Республики Молдова Майя Санду, а успех европейского референдума даже не обсуждался, пишет Виталий Портников для infopost.media.

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Однак реальність виявилася зовсім іншою. Підсумки референдуму балансували на межі провалу євроінтеграторів майже всю післявиборчу ніч. Врятувати ситуацію допомогли виключно голоси молдавської діаспори, але виборці у самій Молдові проголосували проти Європи. Мая Санду стала першою у першому турі виборів, однак у неї не так вже й багато шансів збільшити свій електорат. А от у її конкурента у другому турі, кандидата соціалістів й колишнього генерального прокурора Александра Стояногло такі шанси є.

Багато хто схильний пояснювати проблеми молдавських реформаторів економічними проблемами останніх років, які до того ж збільшилися у звʼязку із російсько-українською війною. Але, як на мене, це занадто просто. Головні проблеми сучасної Молдови не у гаманцях, а у головах тих, хто голосує проти європейського майбутнього своєї країни.

Головний мотив такого голосування — страх. Елементарний страх перед війною і руйнуваннями. Молдова неподалік від України і кожний її мешканець бачить, яку ціну сплачує сусідня держава за свій цивілізаційний вибір. Так, Україна опинилася перед дверима ЄС — і Молдова разом із нею — але поки що Україна гине перед цими дверима. Так навіщо ж Молдові президентка, яка підтримує Україну і відмовилася від хороших стосунків із самим Путіним?

Але до цього страху додається ще й проблема відсутності розуміння "що таке Молдова" взагалі — і це проблема останніх трьох десятиріч.

Так, сучасна Молдова — це колишня частина однойменної румунської провінції, обʼєднана із частиною колишньої Молдавської АРСР у складі УРСР. І як прото-держава у своїх міжнародно визнаних кордонах вона відбулася не як старовинне князівство — бо це князівство і стало одним з фундаторів сучасної Румунії, а саме як Молдавська РСР. Таким чином, всі ці три десятиріччя візія майбутнього — це розкол між тими, хто дійсно налаштований на майбутнє й хотів би збереження незалежної Молдови, а не її повернення у статус частини румунської провінції і тими, хто налаштований на радянське минуле, бо впевнений, що поза Молдавською РСР ніякої Молдови просто немає. І ця криза мислення досі не подолана — а тому й немає можливостей створити єдину політичну націю, а є розкол між політичною нацією, яка ще не може усвідомити себе і "совком", який просто хоче залишитися під російським — ну тобто під радянським протекторатом.

Вибір президента 3 листопада можна було б назвати історичним, якби не парламентські вибори наступного року — а ці вибори можуть перекреслити президентські, навіть якщо на них переможе Мая Санду. Молдовський політичний процес так і буде хитатися із тенденцією безкінечного маятника — так, як донедавна хитався український політичний процес, коли представники проєвропейської націонал-демократії час від часу змушені були поступатися владою прихильникам проросійських сил або демагогам-популістам. Ба більше — я не виключаю, що саме таким український політичний процес буде і після війни. І якщо Європа не проявить політичної волі, а Україна і Молдова не виявлять рішучості у подоланні корупційної спадщини і зменшенні впливу "совкового населення", обидві сусідні країни на десятиріччя застрягнуть у некомфортній "сірій зоні" із перспективою повернення під російський вплив.