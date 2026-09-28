Венеция готовит резкое повышение стоимости входного билета для туристов: сколько это будет стоить

Власти Венеции рассматривают возможность расширить действие туристического сбора и существенно повысить стоимость входного билета для туристов. В 2027 году максимальная плата может вырасти до €30 в день, хотя окончательная сумма еще должна быть обсуждена и согласована с правительством.

Об этом заявил советник городской администрации по вопросам бюджета и налогообложения Микеле Зуин, сообщает Reuters. По его словам, нынешняя плата в размере 5–10 евро слишком низка, чтобы сдерживать чрезмерный туризм.

Власти Венеции хотят ужесточить туристический сбор

Зуин отметил, что нынешняя стоимость доступна практически для всех, из-за чего сбор может терять свой сдерживающий эффект.

"Нынешняя плата в размере 5–10 евро доступна практически каждому; риск заключается в том, что она больше не будет оказывать сдерживающего эффекта, который должна иметь эта мера", — сказал он.

По словам чиновника,обсуждалась даже возможность повышения стоимости до €50. В то же время власти могут остановиться на максимальной плате в €30.

Венеція. Ілюстративне фото. Источник: Pexels/Heinz Klier

Сбор для туристов, приезжающих в Венецию всего на один день, был введен в 2024 году. Это стало первой в мире подобной мерой. Те, кто бронирует вход заранее, платят по более низкой ставке, а от сбора освобождены, в частности, дети в возрасте до 14 лет.

В 2026 году туристический сбор действовал в определённые дни с 3 апреля по 26 июля — с 8:30 до 16:00. За этот период городской бюджет получил более 5,2 млн евро от продажи чуть менее 680 тысяч входных билетов.

В городских властях заявляют, что система должна побудить туристов избегать самых загруженных периодов года, в частности праздничного дня 1 мая. Венеция на протяжении длительного времени страдает от чрезмерного туризма и сокращения численности населения.

Напомним, ещё в июле власти Венеции рассматривали возможность повышения входного сбора для однодневных туристов в самые загруженные периоды до 30–50 евро. Тогда такие посетители платили 5 евро при раннем бронировании или 10 евро, если оформляли визит незадолго до поездки.

Как писал OBOZ.UA, в мае открытие Венецианской биеннале сопровождалось скандалом из-за допуска России к участию. Более 50 художников и представителей почти 20 национальных павильонов отказались от участия в новой премии в знак солидарности с жюри, которое ранее ушло в отставку.

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