Венеция готовит резкое повышение стоимости входного билета для туристов: сколько это будет стоить
Власти Венеции рассматривают...
Источник: Pexels/Efrem Efre
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Власти Венеции рассматривают возможность расширить действие туристического сбора и существенно повысить стоимость входного билета для туристов. В 2027 году максимальная плата может вырасти до €30 в день, хотя окончательная сумма еще должна быть обсуждена и согласована с правительством.
Об этом заявил советник городской администрации по вопросам бюджета и налогообложения Микеле Зуин, сообщает Reuters. По его словам, нынешняя плата в размере 5–10 евро слишком низка, чтобы сдерживать чрезмерный туризм.
Власти Венеции хотят ужесточить туристический сбор
Зуин отметил, что нынешняя стоимость доступна практически для всех, из-за чего сбор может терять свой сдерживающий эффект.
"Нынешняя плата в размере 5–10 евро доступна практически каждому; риск заключается в том, что она больше не будет оказывать сдерживающего эффекта, который должна иметь эта мера", — сказал он.
По словам чиновника,обсуждалась даже возможность повышения стоимости до €50. В то же время власти могут остановиться на максимальной плате в €30.
Венеція. Ілюстративне фото.
Источник: Pexels/Heinz Klier
Сбор для туристов, приезжающих в Венецию всего на один день, был введен в 2024 году. Это стало первой в мире подобной мерой. Те, кто бронирует вход заранее, платят по более низкой ставке, а от сбора освобождены, в частности, дети в возрасте до 14 лет.
В 2026 году туристический сбор действовал в определённые дни с 3 апреля по 26 июля — с 8:30 до 16:00. За этот период городской бюджет получил более 5,2 млн евро от продажи чуть менее 680 тысяч входных билетов.
В городских властях заявляют, что система должна побудить туристов избегать самых загруженных периодов года, в частности праздничного дня 1 мая. Венеция на протяжении длительного времени страдает от чрезмерного туризма и сокращения численности населения.
Напомним, ещё в июле власти Венеции рассматривали возможность повышения входного сбора для однодневных туристов в самые загруженные периоды до 30–50 евро. Тогда такие посетители платили 5 евро при раннем бронировании или 10 евро, если оформляли визит незадолго до поездки.
Как писал OBOZ.UA, в мае открытие Венецианской биеннале сопровождалось скандалом из-за допуска России к участию. Более 50 художников и представителей почти 20 национальных павильонов отказались от участия в новой премии в знак солидарности с жюри, которое ранее ушло в отставку.
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