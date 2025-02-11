Великобритания и США отказались подписывать международную декларацию по ИИ: озвучены причины

США и Великобритания на глобальном саммите в Париже отказались подписывать международное соглашение по искусственному интеллекту. Этот документ утвердили 60 стран, среди которых Франция, Китай, Индия и другие.

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Как передает BBC, в Даунинг-стрит объяснили, что "не смогли согласиться со всеми частями заявления лидеров" и "будут подписывать только те инициативы, которые отвечают национальным интересам Великобритании". Правительство не уточнило, против каких именно пунктов коммюнике оно против.

В соглашении декларируется "открытый", "инклюзивный" и "этичный" подход к развитию технологии.

Также ставится задача сократить цифровое неравенство путем содействия доступности ИИ и обеспечить "прозрачность", "безопасность" и "надежность" этой технологии.

Еще один приоритет – "сделать ИИ устойчивым для людей и планеты".

На саммите в Париже впервые обсуждалось использование энергии ИИ, которое, по мнению экспертов, в ближайшие годы может достичь масштабов малых стран.

"Глядя на декларацию саммита, трудно определить, с чем именно в этом заявлении не согласно правительство", – прокомментировал Майкл Биртвистл, заместитель директора лондонского Института Ады Лавлейс.

Ранее вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил делегатам в Париже, что слишком жесткое регулирование искусственного интеллекта может "убить преобразующую отрасль в самом начале ее развития".

По его словам, ИИ – это "возможность, которую администрация Дональда Трампа не упустит", и что "политика, способствующая росту ИИ", должна быть приоритетнее безопасности.

Поэтому, как утверждает вице-президент США, регулирование искусственного интеллекта должно способствовать развитию, "а не душить его".

Вэнс посоветовал лидерам Европы "смотреть на этот новый рубеж с оптимизмом, а не с тревогой".

Как писал OBOZ.UA, ранее министр образования Франции Элизабет Берн сообщила о внедрении для школьников обязательного курса по искусственному интеллекту с нового учебного года. Преподается предмет онлайн для учеников средней школы и детей, которые учатся в колледжах в 2-м и 4-м классах (8-10-е украинские).

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