В Швеции заподозрили, что храм РПЦ является платформой для шпионажа: расследование
В Швеции заподозрили, что храм Русской православной церкви может использоваться как платформа для шпионажа, из-за чего власти инициируют расследование. Церковь Святой Казанской Божьей Матери вблизи города Вестерос вызвала подозрения у шведских спецслужб из-за своего стратегического расположения вблизи важного аэродрома и ограниченного доступа.
Об этом сообщает France 24. Вблизи шведского города Вестерос расположена церковь Святой Казанской Божьей Матери, которая подчиняется Московскому патриархату.
Однако вокруг этого здания РПЦ накапливается все больше подозрений и вопросов. Его стратегическое расположение неподалеку от гражданского аэродрома Стокгольм-Вестерос, двойной по высоте шпиль, который превышает разрешенный местными нормами, и загадочный настоятель – отец Павел Макаренко, которого связывают с российской внешней разведкой, вызывают тревогу у шведских спецслужб. Шведская разведка уже официально предупредила, что Москва может использовать эту церковь как площадку для шпионской деятельности и других действий, опасных для национальной безопасности Швеции.
Территория церкви надежно ограждена высоким стальным забором, оборудована камерами наблюдения, а для посторонних доступ строго ограничен – на воротах нет звонка, телефонный номер не отвечает. Местные жители рассказывают, что на территории церкви редко можно увидеть людей, и службы там проводятся лишь дважды в неделю. Однажды свидетели заметили мужчину со сторожевым псом.
Всего в 300 метрах от церкви расположен гражданский аэродром Стокгольм-Вестерос, который имеет третью по длине взлетно-посадочную полосу в Швеции. Сначала аэродром служил базой шведских Военно-воздушных сил, однако в 1983 году его закрыли. После вступления Швеции в НАТО в 2024 году аэродром снова приобрел стратегическое значение и сейчас здесь регулярно проходят военные учения союзников, направленные на защиту Северобалтийского региона от потенциальной угрозы со стороны России.
Руководитель диспетчерской башни Андреас Нюквист выражает беспокойство из-за соседства русской церкви с таким важным военным объектом и называет это расположение "ненормальным". Особенно его беспокоит высокий шпиль с золотым куполом, который виден с башни аэродрома.
Эксперты по безопасности отмечают, что церковь расположена в городе Вестерос, который имеет особое стратегическое значение. Город лежит на берегу озера Меларен – ключевого водного пути, соединяющего центральную Швецию с Балтийским морем, а также находится рядом с несколькими важными мостами. Через Вестерос проходит автомагистраль E18, соединяющая Стокгольм с Норвегией и проходящая мимо военного полка в Энчепинге, важный узел для шведской армии. От церкви до этой трассы можно добраться всего за пять минут.
История строительства церкви также вызывает много вопросов. В 2012 году шведский филиал Московского патриархата внезапно заявил о планах построить храм в малонаселенном районе Хассло недалеко от Вестероса – первый случай такого масштабного строительства за более чем 20 лет деятельности МП в Швеции.
На тот момент в общине Вестероса было около сотни верующих, но им пообещали роскошный храм, построенный в традициях России. Журналистка Микаэла Лундблад, которая исследовала это дело, отметила, что после аннексии Крыма и публичных заявлений шведской разведки о российской угрозе строительство вызвало тревожные сигналы. Несмотря на это, из-за административных ошибок на муниципальном уровне и неправильного общения, строительство церкви все же было разрешено, даже с нарушением правил — в частности, 22-метровый шпиль превысил максимально разрешенную высоту в 10 метров из-за близости к аэропорту.
Особого внимания заслуживает настоятель храма — отец Павел Макаренко. До переезда в Швецию в 1990 году о нем известно немного. Сначала он вел скромную жизнь в пригороде Стокгольма, но после начала строительства церкви стал все менее публичным. Когда его начали спрашивать об источниках финансирования, возможных связях с организованной преступностью и российскими спецслужбами, он начал избегать прессы. Макаренко также возглавлял российскую импортно-экспортную фирму NC Nordic Control AB, из которой ушел в 2021 году после судебного решения о мошенничестве с бухгалтерским учетом в России и Беларуси. По обвинениям он получил условный срок, общественные работы и трехлетний запрет на предпринимательскую деятельность. В то же время его самые прочные связи связаны именно с Московским патриархатом.
Шведская полиция безопасности SAPO в конце 2023 года обнародовала заявление о том, что Московский патриархат в Швеции используется Россией как инструмент для сбора разведывательной информации и деятельности, угрожающей национальной безопасности. Соответственно, власти Швеции прекратили финансовую поддержку общин Московского патриархата, включая общину в Вестеросе, которую возглавляет Макаренко. По информации France 24, финансирование строительства церкви предоставил Фонд поддержки христианской культуры и наследия, управляемый российским "Росатомом", который выделил на проект более 35 миллионов крон. На торжественном открытии также присутствовали высокопоставленные представители РПЦ, посольств Беларуси и России.
Макаренко даже наградили медалью за "добрую службу" российской внешней разведке, что подтвердили независимые эксперты безопасности. Журналисты не смогли получить от него никаких комментариев — он избежал интервью, ссылаясь на "плотный график", и проигнорировал повторные обращения.
Московский патриархат пытался контролировать другие православные общины в Швеции. В 2019 году были попытки захвата церкви в Стокгольме, которым помешал настоятель отец Ангел. В 2020 году подобная ситуация произошла в часовне Святого Зигфрида, где группы, связанные с МП, незаконно захватили помещение.
Шведские власти рассматривают возможность конфискации церковного имущества, которое может использоваться для шпионской деятельности. Город Вестерос инициировал расследование относительно возможной экспроприации церкви.
Напомним, страна-агрессор Россия использует монахинь в странах Европы в качестве шпионов для распространения пропаганды. Такие методы ведения гибридной войны были зафиксированы, в частности, в странах Балтии.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!