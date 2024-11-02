У демократов есть план, если Трамп преждевременно объявит о победе на выборах – Reuters

В Демократической партии есть план действий на случай, если республиканец Дональд Трамп преждевременно огласит себя президентом еще до публикации результатов выборов, как он сделал в 2020 году. Первым шагом будет медийный ответ.

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Об этом заявило Reuters со ссылкой на представителей кампании и партии Камалы Харрис. Агентство написало, что демократы "готовятся к молниеносному ответу". В соцсетях и СМИ они будут призывать к спокойствию и терпению при подсчете голосов.

Трамп ранее на этой неделе сообщил журналистам, что надеется объявить о своей победе в день выборов. Однако для оглашения официальных результатов может потребоваться несколько дней – особенно если в ключевых штатах придется пересчитывать голоса.

"К сожалению, мы готовы, если он [Трамп] это сделает, и если мы узнаем, что он на самом деле манипулирует прессой и пытается манипулировать консенсусом американского народа... Мы готовы отреагировать", – сказала вице-президент, кандидат от демократов Харрис в интервью ABC 30 октября.

В Reuters уточнили: шесть должностных лиц Демократической партии объяснили, что "первоначальная борьба против любых заявлений о ранней победе Трампа будет проходить в суде общественного мнения".

"Как только он [Трамп] ложно объявит о победе, мы готовы выйти на телевидение и предоставить правду, а также задействовать широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние для сопротивления", – объяснил высокопоставленный чиновник Национального комитета Демократической партии.

Примечательно, что Билл Бин – один из доноров кандидата-республиканца, который иногда критикует Трампа, признался, что надеется на победу кого-либо с большим отрывом – чтобы результаты принял как можно более широкий круг избирателей.

"Мы видели множество доказательств того, что он [Трамп] полностью контролирует партию... И мы не видели никаких доказательств того, что партийные функционеры или избранные должностные лица будут сопротивляться", – добавил Чип Фелкель, давний республиканский стратег, критикующий Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Уже 5 ноября американцы будут выбирать своего следующего президента между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. В США действует непрямая система выборов – детальнее о ней читайте по ссылке.

– По состоянию на начало ноября в среднем коэффициент в рейтингах букмекеров составлял 61,1% – за победу Трампа и 37,6% – за Харрис.

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