Трампа и Вэнса не пригласили на похороны Дика Чейни: он называл нынешнего президента США 'трусом'

В Вашингтоне, округ Колумбия, состоялись похороны бывшего вице-президента США Дика Чейни, который скончался 3 ноября в возрасте 84 лет. Церемония собрала политических деятелей со всего мира и стала прощанием с ключевой фигурой республиканской политики начала XXI века.

Примечательным же стало отсутствие на мероприятии нынешних лидеров страны — президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом пишет CNN.

На церемонии, которая состоялась в Вашингтонском национальном соборе, присутствовали бывшие президенты Джо Байден и Джордж Буш-младший, бывшие вице-президенты Камала Харрис, Майк Пенс, Эл Гор и Дэн Куэйл, а также почетные члены Верховного суда и лидеры Конгресса.

Буш отметил Чейни как непревзойденного государственного служащего, на которого можно положиться, и рассказал, что именно Чейни убедил его избрать его вице-президентом в 2000 году после тщательного анализа всех "за" и "против".

Дик Чейни был вице-президентом при Буше с 2001 по 2009 год и считается одним из самых влиятельных и самых могущественных вице-президентов современной истории. До этого он занимал должности министра обороны, руководителя аппарата Белого дома и конгрессмена от Вайоминга.

Отсутствие Трампа и Вэнса на похоронах связывают с давними политическими спорами. Чейни, хотя и поддерживал Трампа в начале, в последние годы выступал против него, особенно после действий его дочери Лиз Чейни в комитете Конгресса по расследованию мятежа 6 января 2021 года. Лиз Чейни отметила, что для ее отца выбор между защитой Конституции и партии "не был выбором". В 2022 году Дик Чейни назвал Трампа "трусом" и утверждал, что никто не представляет большей угрозы для республики.

Похоронная церемония прошла с воинскими почестями. Почетными носителями гроба стали сотрудники Секретной службы, а также бывшие члены его штаба и фотограф Дэвид Хьюм Кеннерли. На церемонии звучали слова памяти, а на одной из последних страниц брошюры была цитата Джона Мьюира: "Горы зовут, и я должен идти".

Как ранее писал OBOZ.UA, Дональд Трамп хочет наказать своих оппонентов за то, что они расследовали штурм Капитолия, который сторонники Республиканской партии совершили 6 января 2021 года в попытке отменить результаты выборов. Причастных к следствию экс-чиновников он назвал "продажными мерзавцами".

