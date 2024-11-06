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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Трамп. Харрис. Екклесиаст

Как рынки США реагируют на победу Трампа на выборах

На выборы в Новом Свете (при постоянных проблемах в Старом) может быть и определённый сущностный взгляд.

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Итак — пришло в голову в "первый вторник после первого понедельника". О, казалось бы, совсем ином.

Жизнь до Иисуса настоящего смысла не имела. Именно Он наполнил человеческое существование внутренним содержанием. Потому грустная Книга Екклесиаста, или Проповедника, — лучшее предисловие к Святым Евангелиям от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

Это ДО — и начало ПОСЛЕ. Эра прошлая — и зародыш эры новой. Внутренняя пустота — и возникающее духовное наполнение. Вступление — и первые страницы Книги Жизни.

Но пока что — время Екклесиаста. Расцвет эры пустоты. "Суета свет". Это называется деградация. Новое Возрождение — впереди. Возвращение к Иисусу и смыслу. 

Изменит ли что-то приближающаяся победа Трампа? Надежда умирает последней. Что-то — наверняка изменит.

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