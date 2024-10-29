Поскольку Харрис неожиданно догнала Трампа в Мичигане, теперь в зависимости от того, чей всё-таки Мичиган, возможны два варианта распределения голосов в коллегии, избирающей президента, согласно сведённым в The Hill данным ряда соцопросов на протяжении недели.

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Если при подсчёте с абсолютной точностью, то есть до человека, в Мичигане всё-таки побеждает Трамп, счёт в коллегии остаётся 312:226 в его пользу (93:0 от шатких 7 штатов плюс 219:226 от остальных).

Если же Мичиган с его 15 голосами возвращается к Харрис, то общий счёт составит соответственно 297:241 — всё равно в пользу Трампа.

Конечно, всё держится на соплях в рамках статпогрешностей, но за неделю до официального дня выборов усреднённые американские сопли именно такие.

(Кстати, коль дело идёт к победе Трампа, отмечу: не стоит судить о нём по кандидату в вице-Трампы, ведь тень всегда темнее оригинала, и, похоже, плана Ди Вэнса по Украине это тоже касается.)