Судный день для Трампа: проигранные выборы могут означать тюрьму для республиканца

С приближением конца президентских выборов в США в 2024 году ситуация вокруг Дональда Трампа становится все более напряженной, ведь его юридические баталии могут оказать серьезное влияние на политическое будущее республиканца. Трамп, ныне обвиняемый по четырем уголовным делам, имеет шанс избежать ответственности в случае победы.

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Впрочем, если выборы не принесут ему победы, это может стать началом совсем другой истории для бывшего президента. Эксперты отмечают, что его поражение на выборах может привести к реальному тюремному сроку.

Дела против Трампа

Продолжается сразу четыре дела, где Трампа обвиняют в нарушениях, связанных с финансовым мошенничеством, конспирацией, препятствии правосудию и угрозе национальной безопасности. В частности, дело в штате Нью-Йорк, где Трампа обвинен в нарушении законов о финансировании избирательной кампании, может обернуться для него заключением на срок до четырех лет. Обвинения базируются на доказательствах известных свидетелей, среди которых бывшая порнозвезда Сторми Дэниелс, чей контакт с Трампом стал центральной частью дела.

Если Трамп станет президентом, адвокаты намерены воспользоваться его иммунитетом, чтобы добиться приостановки рассмотрения дела или даже его закрытия. Но если он не выиграет, вероятность его тюремного заключения значительно растет, хотя некоторые правоведы предполагают, что Трамп может отделаться штрафами.

Какой тюремный срок грозит Трампу

В дополнение к делу в Нью-Йорке, Трамп также обвиняется в заговоре с целью обмана США и ограничения прав граждан. По одной из оценок, если он проиграет, эти обвинения могут стоить ему пять лет заключения. Однако как действующий президент Трамп мог использовать свои полномочия, чтобы защититься от наказания или даже помиловать самого себя.

Дела в штатах также создают юридические вызовы для Трампа. В штате Джорджия его обвиняют в попытке отмены результатов выборов 2020 года, включающей обвинения в нарушении закона о рэкете. Если суд сочтет его виновным, экс-президент может получить до 20 лет заключения.

Могут ли посадить Трампа, если он выиграет выборы

Также рассматривается дело по ненадлежащему хранению секретных документов, которое охватывает обвинения по Закону о шпионаже. Однако поскольку судья во Флориде, назначенный самим Трампом, уже отверг это дело, любая перспектива тюремного наказания в этом случае призрачная.

Некоторые специалисты считают, что даже если его признают виновным, шанс на тюремный срок остается низким, поскольку у США еще не было прецедента заключения экс-президента. В то же время политические последствия могут оказать глубокое влияние на американскую демократию, если его уволят из-за президентской неприкосновенности.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, когда станет известно, кто победил на выборах президента США, а также, что будет, если результат президентских выборов в США обжалуют.