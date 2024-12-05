Блог | Самая опасная в мире должность — президент Южной Кореи: кратко о судьбе всех 13
1) свергнут в ходе революции;
2) смещён вследствие путча;
3) убит директором ЦРУ собственной страны;
4) смещён вследствие путча;
5-6) отсидели в тюрьме;
7-8) отсидели в тюрьме, но ещё до президентства;
9) после обвинений во взяточничестве покончил жизнь самоубийством;
10) был осуждён на 17 лет;
11) после импичмента отсидела в тюрьме;
12) под счастливым номером — ЕДИНСТВЕННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ;
13) должен быть осуждён после импичмента.
Это — в демократической Южной Корее.
В противовес этому оба прошлых диктатора кореи северной умерли в почтенном возрасте на посту и передали власть своим сыновьям.
Справочно: валовый внутренний продукт страны (по паритету покупательной способности) на душу населения в Южной Корее превышает аналогичный показатель в кндр примерно в 30 раз.