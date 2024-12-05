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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Самая опасная в мире должность — президент Южной Кореи: кратко о судьбе всех 13

Самая опасная в мире должность — президент Южной Кореи: кратко о судьбе всех 13

1) свергнут в ходе революции;

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2) смещён вследствие путча;

3) убит директором ЦРУ собственной страны;

4) смещён вследствие путча;

5-6) отсидели в тюрьме;

7-8) отсидели в тюрьме, но ещё до президентства;

9) после обвинений во взяточничестве покончил жизнь самоубийством;

10) был осуждён на 17 лет;

11) после импичмента отсидела в тюрьме;

12) под счастливым номером — ЕДИНСТВЕННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ;

13) должен быть осуждён после импичмента.

Это — в демократической Южной Корее.

В противовес этому оба прошлых диктатора кореи северной умерли в почтенном возрасте на посту и передали власть своим сыновьям.

Справочно: валовый внутренний продукт страны (по паритету покупательной способности) на душу населения в Южной Корее превышает аналогичный показатель в кндр примерно в 30 раз.

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