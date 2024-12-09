Это почти свершившийся факт.

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Еще немного и украинская экспертная среда станет говорить: "десятки тысяч сирийских военных вместе с миллионами единиц российской техники придет завтра в Украину". Так вот: это миф.

Напомню, как в 2022 те же эксперты пугали теми же десятками тысяч сирийцев, которые должны начать воевать у нас. И техники там не так много.

Поэтому никаких больших пополнений русской армии здесь не будет. Что точно будет: усложняется логистика всех африканских операций для РФ. Очень хотелось бы, чтобы этим воспользовались европейцы и американцы.