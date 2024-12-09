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Блог | Россия выводит войска из Сирии и теряет свои базы
Это почти свершившийся факт.
Еще немного и украинская экспертная среда станет говорить: "десятки тысяч сирийских военных вместе с миллионами единиц российской техники придет завтра в Украину". Так вот: это миф.
Напомню, как в 2022 те же эксперты пугали теми же десятками тысяч сирийцев, которые должны начать воевать у нас. И техники там не так много.
Поэтому никаких больших пополнений русской армии здесь не будет. Что точно будет: усложняется логистика всех африканских операций для РФ. Очень хотелось бы, чтобы этим воспользовались европейцы и американцы.
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