Прятал заметки в носках: в Пентагоне разоблачили IT-специалиста, который планировал 'слить' секретную информацию за границу

В США разоблачили и задержали сотрудника Пентагона, подозреваемого в попытке слить секретную информацию за границу. Из соображений "несогласия с ценностями" текущей администрации Белого дома 28-летний ІТ-специалист из Разведывательного управления Натан Лаатш собирался передать чувствительные материалы и документацию "правительству одного из иностранных государств".

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Доказательства против Лаатша собирали агенты ФБР под прикрытием, задержали его с поличным – когда он прибыл в Вирджинию для встречи с, как считал ІТ-специалист, представителем иностранной разведки. Подробности раскрыл телеканал ABC News.

О задержании подозреваемого в попытке передать секретную информацию правительству одного из иностранных государств, ІТ-специалиста из Разведывательного управления Министерства обороны США, сообщили в Министерстве юстиции США. Натана Лааташа, работавшего в Минобороны США с августа 2019 года и в последнее время занимавшего должность специалиста по обработке данных и ІТ-специалиста по информационной безопасности в Отделе внутренних угроз ведомства, арестовали в четверг, 29 мая, в тот же день ему сообщили о подозрении.

Расследование в отношении Лаатша в ФБР начали еще в марте. Тогда ведомство получило информацию, что мужчина предложил предоставить секретную информацию иностранному правительству. Информатор отмечал, что Лаатш "не соглашался или не разделял ценности этой администрации" и был готов поделиться "готовыми разведывательными продуктами, некоторыми необработанными разведданными и другой разнообразной секретной документацией". Какой именно стране он собирался передавать чувствительную информацию, в официальных сообщениях не указывалось. Однако в материале ABC News встречается упоминание, что речь идет о "дружественном государстве".

"Во время общения с агентом ФБР под прикрытием, который выдавал себя за посланника иностранного государства, Лаатш, как утверждается, в течение трех дней переписывал в блокнот секретную информацию, которую, как он сообщил агенту, готов предоставить. Согласно письменным показаниям под присягой, поданным в окружной суд США Восточного округа Вирджинии, на видео изнутри помещения DIA, где работал Лаатш, видно, как он писал заметки на нескольких страницах, складывал их в квадраты и прятал в носки. Согласно письменным показаниям, другой сотрудник DIA видел, как Лаатш прятал несколько страниц тетради на дно своего ланч-бокса", - рассказывает ABC News известную на данный момент информацию по делу.

В материалах дела указано, что операцию по разоблачению и задержанию сотрудника Пентагона в ФБР начали с 1 мая. Тогда Лаатша убедили передать секретную информацию на флеш-накопителе в конкретном месте в общественном парке на севере Вирджинии.

"Диск якобы содержал информацию, которая имела уровни секретности "Секретно" и "Совершенно секретно". Лаатш связался с агентом примерно через неделю и сказал, что заинтересован в гражданстве неназванной страны, поскольку, согласно документам, "не ожидает, что ситуация здесь улучшится в долгосрочной перспективе". Лаатш снова якобы пытался подготовить секретную информацию для передачи агенту, и во время операции, проведенной ранее в четверг, он прибыл к обусловленному месту на севере Вирджинии, где его взяли под стражу", – говорится в сообщении.

В ABC News добавили, что новость об аресте Лаатша появилась на фоне роста беспокойства среди представителей разведсообщества США (как действующих, так и бывших) относительно того, что лица с доступом к ценной секретной информации могут использовать нынешний момент беспорядка и беспокойства в разведывательном сообществе, чтобы попытаться продать информацию иностранным правительствам с целью получения прибыли.

Напомним, ранее разведка США оценила запасы и темпы производства крылатых и гиперзвуковых ракет РФ. Там отметили, что страна-агрессор Россия сейчас имеет в запасе от 300 до 600 крылатых ракет большой дальности: Х-101 воздушного базирования и Р-500 от ОТРК "Искандер" и "Калибр" морского базирования. Арсенал Х-47М2 "Кинжал", "Циркон", боевых блоков "Авангард" и других видов гиперзвукового вооружения РФ сейчас составляет около 200-300 единиц.

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