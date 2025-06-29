'Отпустите Биби': Трамп назвал Нетаньяху героем войны, а суд – пародией на справедливость

Президент США Дональд Трамп во второй раз за несколько дней раскритиковал уголовный процесс против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Американский президент заявил, что он обвинение израильского премьера подрывает усилия по заключению соглашений в секторе Газа и с Ираном.

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Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не намерены терпеть суд над Нетаньяху. Об этом президент США написал в социальной сети Truth Social.

Американский президент назвал премьер-министра Израиля "героем войны, который проделал потрясающую работу". Трамп отметил, что Нетаньяху сотрудничал с Соединенными Штатами, чтобы добиться большого успеха в устранении опасной ядерной угрозы в Иране.

Также он добавил, что прямо сейчас Нетаньяху находится в процессе переговоров о соглашении с ХАМАС, которое будет включать возвращение заложников.

"Это политическая охота на ведьм, очень похожая на охоту на ведьм, которую мне пришлось пережить. Эта пародия на "правосудие" помешает переговорам как с Ираном, так и с ХАМАС. Другими словами, это безумие делать то, что вышедшие из-под контроля прокуроры делают с Биби Нетаньяху. Соединенные Штаты Америки тратят миллиарды долларов в год, гораздо больше, чем на любую другую страну, на защиту и поддержку Израиля. Мы не собираемся этого терпеть", – заявил Трамп в своем обращении.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль 24 июня согласился на прекращение огня в войне с Ираном. О начале перемирия заявили также иранские СМИ, но уже после ударов Тегерана по Израилю.

Ранее, чем Нетаньяху, Трамп заявил о начале режима прекращения огня, которое, по его словам, будет "вечным". Это заявление было обнародовано практически одновременно с тем, как иранская баллистика попала в жилой дом в Беэр-Шеве, убив по меньшей мере четырех израильтян.

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