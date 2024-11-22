Обвинил США: Ким Чен Ын назвал 'рекордно большим' риск ядерной войны на Корейском полуострове

Северокорейский лидер Ким Чен ин обвинил США в провоцировании напряженности, касающейся ядерной войны. Он заявил, что ситуация на Корейском полуострове достигла беспрецедентного уровня угрозы.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Верховный лидер КНДР отметил, что данная конфронтация может обернуться термоядерной войной.

"Никогда раньше противоборствующие стороны на Корейском полуострове не сталкивались с такой опасной и острой конфронтацией, которая может перерасти в наиболее разрушительную термоядерную войну ", – сказал Ким.

Северокорейский диктатор подчеркнул, что попытки переговоров с Соединенными Штатами оказались тщетными и их жесткая политика по отношению к ним не изменится.

"Мы уже зашли так далеко, как только могли на переговорах с Соединенными Штатами, но в итоге мы убедились не в готовности сверхдержавы к сосуществованию, а в ее жесткой позиции силы и агрессивной и враждебной политике по отношению к нам, которая никогда не изменится", – подчеркнул он.

В своей речи Ким Чен Ын призвал к развитию и модернизации вооружений до современного уровня и пообещал продолжать наращивать оборонный потенциал страны для укрепления ее стратегической позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, Северокорейский диктатор Ким Чен Ин принял участие в испытаниях дронов-камикадзе в КНДР. Также отдал приказ на массовое производство таких БПЛА, добавив, что все более широкое применение беспилотников на поле боя требует срочного обновления военной теории.

Напомним, 11 ноября стало известно, что российский диктатор Владимир Путин ратифицировал всеобъемлющее партнерство с КНДР. Речь идет о договоренности, которая была достигнута еще во время визита диктатора в КНДР 19 июня, в ноябре соглашение утвердило Федеральное собрание РФ.